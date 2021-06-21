إطلاق مبادرة ثقافية للهواة والمحترفين في الإمارات لإنشاء عمل فني غرافيكي

المصدر: دبي - البيان

أطلق المعهد الفرنسي بدولة الإمارات العربية المتحدة – التابع للقسم الثقافي للسفارة الفرنسية لدى الدولة، ومجموعة JCDecaux الرائدة عالمياً في مجال الاتصالات الخارجية وشركة أبوظبي للمطارات و BB Media مبادرة ثقافية لإتاحة فرصة للفنانين الهواة والمحترفين لتقديم أعمالهم في أحد المطارات الدولية الكبرى وتحويل مطار أبوظبي الدولي إلى متحف في الهواء الطلق لعدة أسابيع.

وقال المعهد في بيان صحافي اليوم ان هذه هي أول مسابقة من نوعها في العالم وتم إطلاق الدعوة لتقديم الترشيحات في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضح المعهد ان المتقدمون مدعوون لإنشاء عمل فني غرافيكي وإطلاق العنان لمخيلتهم من خلال الإجابة على السؤال: "كيف سنسافر في المستقبل". باب الترشح مفتوح لأي شخص يزيد عمره عن 6 سنوات ويعيش في دولة الإمارات العربية المتحدة. سيكافأ الفائزون التسعة من الفئات الثلاث (الأطفال واليافعون والكبار) من خلال عرض أعمالهم الفنية على 70 لوحة إعلانية خارجية في مطار أبوظبي الدولي لعدة أسابيع.

ومن المقرر إقامة حفل الافتتاح لهذا المعرض في مطار ابوظبي الدولي يوم 14 يوليو القادم، والذي يصادف اليوم الوطني الفرنسي، والذي سيتم خلاله الاحتفاء بالذكرى الخمسين للصداقة الإماراتية الفرنسية. كما ستتاح للفائزين الفرصة لعرض أعمالهم في حدث ثقافي كبير في الجناح الفرنسي خلال معرض دبي إكسبو2020.

وذكر المعهد انه من خلال هذه المسابقة، يرغب الشركاء الأربعة في تشجيع الإبداع المحلي وتنمية المهارات الفنية. كما يرغبون في الاحتفال بالذكرى الخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة ورؤيتهم طويلة المدى من خلال إنشاء حدث ثقافي كبير في مكان رمزي للغاية.

من جانبه، قال سعادة سفير فرنسا لدى دولة الإمارات كزافييه شاتيل: “هذا المشروع غير المسبوق يمثل فرصة عظيمة لتشجيع الإبداع الثقافي وتعزيز ظهور المواهب. كما سيحتفي بالصداقة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وفرنسا والتي تحركها الثقافة والفن والابتكار - وهي مجالات رئيسية سيتم عرضها في الجناح الفرنسي خلال معرض دبي إكسبو2020".

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للمطارات: “هذه المنافسة الفريدة هي فرصة لربط المطار بالسكان الذين سيشاركون في تصميم المناظر الطبيعية الخارجية. كما أنها مناسبة لتكريم الذكرى الخمسين للدولة من خلال إشراك جميع أولئك الذين أقاموا في دولة الإمارات العربية المتحدة ".

وأوضح مارتن صباغ، الرئيس التنفيذي لـJCDecaux منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ان المجموعة لديها تاريخ طويل في تعزيز الإبداع والثقافة. نحن فخورون جدًا بدعم برنامج "اعرض عملك في مطار أبوظبي الدولي" من خلال إتاحة مواردنا الإعلانية لتعزيز المواهب. تتناسب هذه المنافسة تمامًا مع مهمتنا لأن التنقل والاستدامة هما موضوعان رئيسيان لاستراتيجية الابتكار لدينا. يسعدنا إطلاق هذا المشروع العالمي الأول مع شركائنا والذي سيحول مطار أبوظبي الدولي إلى متحف في الهواء الطلق".