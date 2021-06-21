«تأريخ الكتاب العربي المخطوط»..أقسام وفوائد

المصدر: دبي - البيان

نظَّم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، بالتعاون مع مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية بالمدينة المنورة، أول من أمس، محاضرة افتراضية بعنوان «تأريخ الكتاب العربي المخطوط بالعدد الترتيبي وبالكسور العددية»، قدمها الدكتور محمد بن حميد العوفي، مستشار الأمين العام بمجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية، وشهدت المحاضرة إقبالاً كبيراً، حيث حضرها عدد كبير من المهتمين في مجال المخطوطات.

تناولت المحاضرة مجموعة من المحاور، أبرزها: تعريف تعمية التواريخ وأقسامها ودوافعها وفوائدها وطرق استخراجها والتفسيرات المصاحبة لها، إضافة إلى تعريف التأريخ بالعدد الترتيبي وأنماطه، وتعريف التأريخ بالكسور العددية ومسمياته وأقدمه ومن شَهَره وأقدم دراسة تحليلية فيه، وأبرز أوجه الشبه والتفريق بين التأريخين (الترتيبي والكسري). وقال د. محمد العوفي: إن الهدف من طرح هذا الموضوع هو مساعدة الباحثين في التراث المخطوط بتقريب هذين النمطين التأريخيين، وتيسير ما استغلق استخراجه منها.

وفي نهاية المحاضرة شكر المركز المحاضر على تقديمه الرائع، كما عبر المشاركون عن إعجابهم بالموضوع، وأبدوا تفاعلاً كبيراً من خلال الأسئلة التي تم طرحها على المحاضر في دردشة المنصة الإلكترونية.