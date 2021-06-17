برج خليفة أيقونة الروائع والإبداعات العالمية

المصدر: دبي ـ غسان خروب

يختال الجمال في شوارع دبي، يتجسد في لون أخضر مد على طرفي الطرقات والجسور، ويتباهى على تعرجات واجهات الأبنية، تلك التي ترفع رأسها نحو السحاب لتعانقه، وتعبر عن وجه «دانة الدنيا» المشرق. في دبي تحولت الأبنية إلى إيقونات معمارية فاتنة للعين، على رأس القائمة لا يزال برج خليفة ينتصب، حافظاً مكانته كأطول برج في العالم، يزوره الناس من كل بقاع الأرض، ويحاولون تسلقه بنظرات عيونهم، علهم يصلون إلى علياء قمته، فتلوح أمامهم مشاهد تسلق الممثل توم كروز لواجهته، ليتم التقاط واحدة من أروع مشاهد سلسلة «مهمة مستحيلة» السينمائية.

توثيق الذكريات

برج خليفة الذي اختاره الملايين من الناس، ليكون خلفية لذكرياتهم التي وثقوها وما زالوا بعدسات هواتفهم وكاميراتهم، لتثبت لهم أنهم «كانوا يوماً ما هنا.. ومروا بالقرب من أطول برج في العالم». وفي كل ليلة لا تتوقف واجهة برج خليفة عن إبهار الناس، بألوانها وتشكيلاتها المختلفة، ما جعلها واجهة فريدة من نوعها، استطاعت أن تلفت أنظار العديد من الشركات والنجوم الذين اختاروا هذه الواجهة لتكون مكاناً لإطلاق أعمالهم الجديدة.

فرقة «كولدبلاي» البريطانية، كانت آخر من وصل إلى واجهة برج خليفة، التي اختاروها لإطلاق أحدث إصداراتهم الموسيقية المعنونة بـ (Higher Power)، ليأخذوا من خلالها جمهورهم في رحلة من الخيال، حيث دخل مغنّي الفريق كريس مارتن إلى كوكبٍ غريب محاطاً بمخلوقات فضائية راقصة على إيقاعات الأغنية المصورة.

تلك اللحظة لم تمر مرور الكرام، على أولئك الذين تواجدوا في المكان، حيث لمعت «فلاشات» كاميراتهم، أملاً بتوثيق الحدث، الذي احتفى به فريق «كولدبلاي» على طريقته الخاصة، بنشر مقاطع مصورة مع حفل إطلاق الأغنية، حيث كتبوا على حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي: ««هاير باور»على أعلى برج في العالم.. أمر مذهل».

جدارية ضخمة

«كولدبلاي» لم يكن الفريق الوحيد الذي أطل على واجهة برج خليفة، فقد سبق في ذلك، ترويجاً لفيلم «فاست اند فيورويوس 9»، والأمر كذلك بالنسبة لصناع الفيلم الهندي «فيكرانت رونا» للمخرج أنوب بهانداري، حيث تعلقت آنذاك عيون جمهور الممثل الهندي كيتشا سوديب بواجهة برج خليفة، التي تحولت إلى جدارية ضخمة لإطلاق «تريللر» الفيلم وشعاره، وكشفت عن عنوانه الرسمي، وسط احتفاء لافت.برج خليفة، بدا نجماً في فضاء الأغنيات والسينما، فقد لعب بطولة فيلم «لاكشمي»، لأكشاي كومار، الذي أطلق آنذاك أغنية تحمل عنوان «برج خليفة»، فيما لم يغض الطرف عنه فريق عمل فيلم «فانغارد» الذي قاده الممثل جاكي شان، حيث آثر أن يقفل الفيلم على مشهد احتفاء برج خليفة بحلول السنة الصينية، وغيره الكثير.