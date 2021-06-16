متحف الأطفال في اللوفر - أبوظبي يفتح أبوابه الجمعة

المصدر: وام

يفتح متحف الأطفال في اللوفر - أبوظبي أبوابه مجددا يوم بعد غد الجمعة ليرحّب بالزوار بحلته الجديدة مع معرض "مشاعري: مغامرة جديدة في عالم الفن" وهو معرض تفاعلي للأطفال يتيح لهم التعرّف إلى مشاعرهم واستكشافها من خلال الأعمال الفنية والتجارب التفاعلية.

يجمع المعرض ما بين الترفيه والتثقيف، ويشجّع الأطفال، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 4 و10 سنوات، وأولياء أمورهم على التعرّف إلى المشاعر المختلفة، مثل الفرح والحزن والخوف والغضب، من خلال التجارب التفاعلية والألعاب.

وقال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي : " نفخر بإعادة افتتاح متحف الأطفال في اللوفر أبوظبي عبر معرض تفاعلي وترفيهي آمن.. فالفنون لها القدرة على إطلاق العنان للإمكانات الإبداعية لدى الطفل و تعزيز صحته النفسية.

من جانبه قال مانويل راباتيه، مدير اللوفر- أبوظبي إن متحف الأطفال يسلّط الضوء على المشاعر كونه يجسد جوهر أهداف اللوفر أبوظبي والتي تقوم على تعزيز مشاركة أجيال المستقبل في الفنون.. لذا نأمل في أن يستمتع جميع أفراد العائلة بهذه التجربة الآمنة وغير المكلفة في أجواء من التعلّم واللعب لاسيما في أشهر الصيف الحارة.

وأضاف إن دخول الزوار ما دون 18 عاماً إلى اللوفر أبوظبي مجاني وليس على العائلات سوى شراء تذاكر دخول للكبار فقط ليتمكّن جميع أفرادها من زيارة قاعات العرض والمعارض.

ولضمان سلامة جميع الزوار، يلتزم اللوفر أبوظبي بجميع الإجراءات الوقائية اللازمة للمحافظة على سلامة الأطفال أثناء استمتاعهم بهذه التجربة.. ومن بينها نشر أدوات تعقيم اليدين في جميع أرجاء المتحف، ومنع لمس المعروضات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، ومنع الأطفال من تبادل المواد فيما بينهم أثناء المشاركة في الأنشطة.

جدير بالذكر أن متحف الأطفال يقدّم معارض مستمرة، وهو امتداد للبرامج التعليمية التي يقدمها اللوفر - أبوظبي.. فمنذ افتتاحه في العام 2017، قدّم متحف الأطفال لزواره ثلاثة معارض مميزة هي رحلة الأشكال والألوان (2017 - 2018)، والحيوانات، بين الواقع والخيال "2018 - 2019" ومغامرة الأزياء "2019 - 2020".

و سيتمكن الزوار الذين يستمتعون بجولات الكاياك من مشاهدة فيلم "في حُب الشَعر" على جدار متحف الأطفال وهم في قوارب الكاياك، وذلك طوال أيام عروض الأفلام.

ويشمل متحف الأطفال الجديد منطقة مخصصة لورش العمل تستضيف دروساً افتراضية للتعلّم الذاتي يقدمها ثلاثة فنانين من الإمارات هم شيماء الأمير وعلي كشواني ومريم العتولي وتتمحور حول كيفية تجسيد المشاعر من خلال أنشطة فنية متنوعة، مثل الرسم، وفن الكولاج، وفن النحت الثنائي الأبعاد.