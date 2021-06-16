مركز راشد لأصحاب الهمم ينظم مسابقة الطهي الصحي

المصدر: دبي ـ البيان

استضاف مركز راشد لأصحاب الهمم، كلاً من الفنانة شذى حسون، والشيف الإماراتية سمية عبيد والشيف عبدالرحمن الشقيري، وكان في استقبالهم مريم عثمان، المدير العام لمركز راشد لأصحاب الهمم، وعدد من معلمي ومسؤولي أقسام المركز.

إذ أمضوا جميعاً مع الطلبة يوماً ترفيهياً كاملاً، شاركوا فيه في مسابقة الطهي والغذاء الصحي، التي نظمها المركز بين طلبة قسم التأهيل المهني، وشهدت المسابقة منافسة قوي بين فريق الفنانة شذى حسون وفريق الشيف سمية عبيد وفريق الشيف عبدالرحمن الشقيري، واجتهد كل فريق بتقديم وصفة غذائية تتميز بمكوناتها الصحية، في وقت حرص فيه المركز في تنظيمه فعاليات المسابقة على تطبيق سياسة التباعد الاجتماعي وعمليات التعقيم المتكاملة، في إطار حرصه على سلامة طلبة المركز.

وعبرت مريم عثمان، المدير العام للمركز عن سعادتها بزيارة الفنانة شذى حسون والشيف سمية عبيد والشيف عبدالرحمن الشقيري. وقالت: «في هذه الزيارة حظي أطفالنا بوقت ترفيهي جميل، استطعنا من خلاله تعريفهم بنوعيات الغذاء الصحي، الذي يتناسب مع صحتهم ويساهم في تقوية مناعتهم».

وأضافت: «منذ تأسيس المركز ونحن نسعى إلى تجديد برنامج التأهيل المهني للطالبات بشكل مستمر، بحيث نعمل في كل مرة على تعليمهن مهارات جديدة، سواء في ما يتعلق بالطهي أو بالأشغال اليدوية، وبلا شك فإن هذا البرنامج يساهم في كسر حاجز الخوف لدى الطالبات من التعامل مع بعض الأدوات، وخاصة تلك التي يتم استخدامها في عملية الطهي».

طاقة إيجابية

عبرت الفنانة شذى حسون عن سعادتها بهذه الزيارة إلى مركز راشد لأصحاب الهمم. وقالت: «لا يمكن لأي زائر يدخل مركز راشد لأصحاب الهمم، إلا أن يلمس أصناف السعادة والفرح كافة المرسومة على وجوه الطلبة، الذين منحوني جرعة عالية من الطاقة الإيجابية، والتي من خلالها استطاعوا تجاوز حواجز الإعاقة، ليعبروا عن مدى رغبتهم في الحياة».