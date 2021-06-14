«مهرجان أبوظبي» يقدم عروضاً موسيقية ضمن ملتقى العود العالمي

المصدر: أبوظبي - البيان

ضمن أعمال التكليف والإنتاج الخاص، وفي دورته الثامنة عشرة، تحت شعار «المستقبل يبدأ الآن»، وبرعاية الشريك الرئيسي شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، عرض مهرجان أبوظبي 2021، الحلقة السادسة من فعاليات ملتقى العود العالمي، عبر منصاته الرقمية، والتي قدمت عروضاً موسيقية فريدة لآلة العود؛ وذلك بمشاركة نخبة من عازفي العود من تركيا وليبيا والكويت والسعودية.

وقدمت اﻟﺤـﻠﻘﺔ اﻟـﺴﺎدﺳـﺔ، عروضاً لنجاتي ﺗﺸـﻴﻠﻚ ﻣـﻦ إﺳـﻄﻨﺒﻮل ﺗـﺮﻛـﻴﺎ، وﻫـﺸﺎم ﻋـﺮﻳـﺶ ﻣـﻦ ﻃـﺮاﺑـﻠﺲ اﻟـﻠﻴﺒﻴﺔ، وﻫـﺎﺷـﻢ اﻟـﻘﻼف ﻣـﻦ اﻟـﻜﻮﻳـﺖ، وزﻳـﻦ اﻟـﻤﺮﺣـﺒﻲ ﻣـﻦ اﻟـﺴﻌﻮدﻳـﺔ. وسلط تقرير اﻟﺤـﻠﻘﺔ، اﻟـﻀﻮء ﻋـﻠﻰ أﻋـﻤﺎل ﻳـﻌﻘﻮب ﺟـﺎﺳـﻢ، ﺻـﺎﻧـﻊ اﻟـﻌﻮد ﻣـﻦ اﻟـﻜﻮﻳـﺖ. كما تناولت الحلقة ﻣـﻘﺘﻄﻔﺎت ﻣـﻦ اﻟـﺒﺤﺚ اﻟـﺬي ﻋـﻤﻞ ﻋـﻠﻴﻪ اﻟـﺒﺎﺣـﺚ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻲ، ﻓﻬﺪ ﻣﺤﺴﻦ اﻟﺒﺬاﻟﻲ ﻣﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻴﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﺮﻗﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻦ.

ويتابع مهرجان أبوظبي فعالياته وعروضه العالمية؛ حيث يختتم فعاليات ملتقى العود العالمي، باﻟﺤـﻠﻘﺔ اﻟـﺴﺎﺑـﻌﺔ والأخيرة من السلسلة، التي يبثها اليوم (15 يونيو الجاري)، ﻣـﻊ اﻟـﻔﻨﺎن ﻧـﺼﻴﺮ شمّة.

ويمتد ملتقى العود العالمي، خلال الفترة من 25 مارس وحتى 16 يونيو الجاري، ويضم 7 حلقات بهيكلية تلفزيونية، تقدم رؤی خاصة من أكاديميين ذوي خبرة في مجال الموسيقى والفنون، مع تناولهم لتاريخ وتطور آلة العود وكيف يتم دمج الآلة في الصناعة الرقمية والمشهد الموسيقي اليوم، إضافة إلى تقديم تقارير غنية عن ستة من صانعي العود المتميزين من مختلف أنحاء العالم العربي؛ وذلك بمشاركة 27 فناناً من عازفي العود من 14 دولة لأداء العديد من القطع المؤلفة والمتنوعة خصيصاً لآلة العود.