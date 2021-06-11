«جائزة دبي للقرآن» تشارك في معرض القاهرة للكتاب

المصدر: دبي - البيان

تشارك جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 52 المقرر إقامته في الفترة من 30 يونيو الجاري وحتى 15 يوليو المقبل بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

وبهذا الصدد، صرح المستشار إبراهيم محمد بوملحه مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، بأن الجائزة حرصت أن تشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب وذلك تعبيراً صادقاً للحرص على مشاركة الأشقاء في جمهورية مصر العربية في هذا المحفل الثقافي المهم، وترجمة للعلاقات المتميزة التي تربط شعبي البلدين، وباعتبار أن المعرض واحد من أهم معارض الكتب التي تقام في منطقتنا العربية والعالم، ويحظى بمشاركة متميزة من كبرى دور النشر وبعناوين في شتى المجالات كما يحظى عادة بإقبال شعبي واسع من الجمهور، وأضاف بوملحه أن جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم قد استعدت تماماً للمشاركة في هذا المعرض من خلال إصداراتها التي تجاوزت الـ 135 إصداراً في مجال الدراسات القرآنية والدراسات المتعلقة بالسنة النبوية، ودراسات السيرة النبوية، والدراسات الفقهية، وسلسلة الثقافة الإسلامية، والتراجم والأعلام والإعجاز العلمي، كما سيتم توزيع نسخ الجائزة من «مصحف الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان»، والذي تمت طباعته وأعلن عن بدء توزيعه خلال شهر رمضان الماضي، كما سيتم عرض أكثر من 14 إصداراً جديداً.