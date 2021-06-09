عروض حصرية لآلة العود عبر منصات «مهرجان أبوظبي»

المصدر: أبوظبي- البيان

قدم مهرجان أبوظبي 2021، ضمن أعمال التكليف والإنتاج الخاص، وفي دورته الثامنة عشرة، تحت شعار «المستقبل يبدأ الآن»، وبرعاية الشريك الرئيسي شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، عروضاً موسيقية، وتقريراً عن آلة العود ومسيرتها في حلقة جديدة من سلسلة حلقات ملتقى العود العالمي، عبر منصاته الرقمية؛ وذلك بمشاركة نخبة من المبدعين من المغرب وسوريا والأردن وتونس.

وقدمت اﻟﺤﻠﻘﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ، التي تأتي ضمن فعاليات ملتقى العود العالمي، ﻋـﺮوضاً ﻋـﻠﻰ آﻟـﺔ اﻟـﻌﻮد للفنان إدرﻳـﺲ اﻟـﻤﻠﻮﻣـﻲ ﻣـﻦ أﻏـﺎدﻳـﺮ اﻟـﻤﻐﺮب، وﻧـﺒﻴﻞ ﻫـﻴﻼﻧـﺔ ﻓـﻨﺎن ﺳـﻮري ﻣـﻘﻴﻢ ﻓـﻲ ﺑـﺮﻟـﻴﻦ، وﻋـﻼء ﺷـﺎﻫـﻴﻦ ﻣـﻦ ﻋـﻤﺎن اﻷردن، ودﻳـﻮ ﺑـﻴﻦ ﺳـﻮﻣـﺮ اﻟـﻨﺎﺻـﺮ ﺳـﻮري اﻟﺠﻨﺴـﻴﺔ، وﺑـﺎﺳـﻢ ﻳـﻮﺳـﻔﻲ ﻣـﻦ ﺗـﻮﻧـﺲ، المقيمان ﻓـﻲ ﻓـﺮﻧـﺴﺎ، وسلط تقرير الحلقة، اﻟـﻀﻮء ﻋـﻠﻰ أﻋـﻤﺎل ﺻـﺎﻧـﻊ اﻟـﻌﻮد ﻧـﺰﻳـﻪ ﻏـﻀﺒﺎن ﻣـﻦ ﻟـﺒﻨﺎن، كما قدم اﻟـﺪﻛـﺘﻮر ﻣﺮاد اﻟﺼﻘﻠﻲ، ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺑﺤﺜﻪ ﺣﻮل آﻟﺔ اﻟﻌﻮد وﻣﺴﻴﺮﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺑﻴﺌﺔ ﻣﺘﺤﻮﻟﺔ.

رؤى

ويتابع مهرجان أبوظبي فعالياته وعروضه العالمية؛ حيث يقدم في 12 يونيو الجاري، الساعة 8 مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، الحلقة السادسة من سلسلة حلقات الملتقى.

ويمتد ملتقى العود العالمي، خلال الفترة من 25 مارس وحتى 15 يونيو، ويضم 7 حلقات بهيكلية تلفزيونية، تقدم رؤى خاصة من أكاديميين ذوي خبرة في مجال الموسيقى والفنون، مع تناولهم لتاريخ وتطور آلة العود، وكيف يتم دمج الآلة في الصناعة الرقمية والمشهد الموسيقي اليوم، إضافة إلى تقديم تقارير غنية عن ستة من صانعي العود المتميزين من مختلف أنحاء العالم العربي؛ وذلك بمشاركة 27 فناناً من عازفي العود من 14 دولة لأداء العديد من القطع المؤلفة والمتنوعة خصيصاً لآلة العود.

جدير بالذكر أن فعاليات مهرجان أبوظبي 2021، في دورته الثامنة عشرة تحت شعار «المستقبل يبدأ الآن» تستمر- على مدار عام كامل- حيث يدمج بين العروض التقليدية والعروض الافتراضية المعتمدة على أحدث التقنيات الرقمية، كما يتميز بمجموعة فريدة من عروض الأداء والمعارض، بمشاركة 500 فنان من أكثر من 50 بلداً، فضلاً عن 16 عرضاً عالمياً للمرة الأولى، و12 إنتاجاً جديداً للمهرجان، و8 أعمال إنتاج عالمي مشتركة، إلى جانب 4 أعمال تكليف حصري، وجولة غنائية حول العالم.