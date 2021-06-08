سلامة بنت هزاع تشارك في «الشارقة للكتاب»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت الشيخة سلامة بنت هزاع آل نهيان، الكاتبة الإماراتية المعروفة، عن مشاركتها في معرض الشارقة الدولي للكتاب لهذا العام والمقرر عقده في الفترة من 3 إلى 13 نوفمبر 2021، وذلك في إطار الحملة الترويجية للتعريف بأحدث رواياتها في مجال أدب الطفل وعنوانها «الحصان، السلوقي والصقر».

تضم رواية «الحصان، السلوقي والصقر» مجموعة من الاقتباسات التي تشيد بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتنتقي الكاتبة حيوانات شهيرة في الثقافة الإماراتية وتحوّلها إلى شخصيات حكيمة تقدّم دروساً في التعاطف والحب والرفق.

وتستوحي الشيخة سلامة بنت هزاع آل نهيان إلهامها الأدبي في هذا الكتاب من رواية نالت استحسان النقاد للمؤلف تشارلي ماكيسي وتحمل عنوان «الصبي، الخلد، الثعلب والحصان»، وتستعين المؤلفة بملكيتها لصياغة الأفكار بأسلوب قصصي مثير، فتأتي الرواية لتعكس انتقال المؤلفة إلى الأدب الروائي الموجّه لجمهور أكثر نضجاً.

وقالت الشيخة سلامة بنت هزاع آل نهيان: «أشعر بالتواضع والامتنان لمشاركتي في هذه الفعالية المرموقة وعرض عملي الأدبي. تتمثل مهمتي في رفع الوعي حول تراثنا الثقافي من خلال سلسلة من كتب الأطفال، ليعرف الناس من مختلف أنحاء العالم المزيد عن تاريخنا وثقافتنا. لذا، عرضت أعمالي الأدبية في عدد من معارض الكتب البارزة ويسعدني أن أحظى بفرصة لعرض رواياتي في معرض الشارقة الدولي للكتاب».

استهلت الشيخة سلامة بنت هزاع مسيرتها الأدبية عام 2019 بروايتها الأولى «يتامى في الغيب»، التي تلتها أربع روايات أخرى لليافعين مفعمة بالقصص الهادفة والعِبر القيّمة، وذلك انطلاقاً من رؤيتها بضرورة تكريم تراثها الإماراتي خلال كتاباتها عندما اكتشفت لاحقاً ندرة الكتب التي تمثل الثقافة الإماراتية.