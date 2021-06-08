مشاهير الفن: دبي تشعرنا بالأمان

المصدر: دبي ـ غسان خروب

حيوية دبي التي تعرف جيداً كيف تواجه التحديات وتستثمرها وتحولها إلى فرص، جعلتها دائماً مقصد نجوم ومشاهير الفن والباحثين عن الراحة والمتعة والنجاح مع الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية، في وقت لا تزال بعض المدن حول العالم تعاني من الشلل، الذي أحدثه انتشار فيروس «كورونا». في دبي يستوطن التفاؤل في قلب الجميع.

ولتحقيق هذا الأمل، فتحت دبي أبواب مراكزها الصحية أمام الجميع، متيحة لهم فرصة الحصول على لقاح «كوفيد19»، في خطوة منها لتأمين سلامة الجميع وتقوية عضد صحتهم في مواجهة الفيروس الذي استطاع لوهلة من الزمن تحويل العالم إلى أشبه بحزر منفصلة.

حرص

أبواب دبي فتحت أمام العديد من المشاهير الذين قصدوها لتلقي اللقاح، الذي يقدم للجميع مجاناً، ليؤكدوا أن دبي تشعرهم بالأمان، وهذا يعكس مدى حرص «دانة الدنيا» على الاستثمار في الإنسان، خطوات دبي تلك كانت كفيلة بتوسيع دائرة المشاهير الذين تلقوا لقاح فيروس «كوفيد19» لم تكن قاصرة على نجوم الإمارات، وإنما اتسع نطاقها لتشمل أيضاً مجموعة من المشاهير العرب، الذين حطوا رحالهم في دبي من أجل الحصول على اللقاح، على رأس هؤلاء وقف الفنان اللبناني راغب علامة، الذي تلقى جرعة اللقاح في دبي.

آنذاك نشر علامة صورته أثناء تلقيه اللقاح على حسابه في تويتر، معرباً في الوقت ذاته عن شكره لدبي والإمارات، على خطى علامة سار زميل مهنته عاصي الحلاني ونجله الوليد، اللذان تلقيا اللقاح في أحد المراكز التابعة لهيئة الصحة في دبي، وتوجها آنذاك بالشكر إلى دبي على العناية المتميزة.

الفنانة السورية لورا أبو أسعد، كانت من بين الذين حجزوا مكاناً لهم على قائمة النجوم الذين تلقوا اللقاح في دبي، وتبعها في ذلك الكاتبة السورية رنا الحريري، زوجة الممثل باسم ياخور، التي علقت عند تلقيها الجرعة الأولى من اللقاح، بالقول: «الجرعة الأولى من اللقاح، دون أي أعراض جانبية الحمد لله، شكراً دولة الإمارات»، الأمر ذاته انسحب على الفنان السوري طلال مارديني، الذي نشر عبر «إنستغرام» صورة عفوية له تجمعه مع أحد القائمين على مراكز اللقاحات في دبي، وذلك خلال تلقيه جرعة اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وعلق عليها بقوله: «تم بعون الله تلقي الجرعة الأولى من لقاح ضد فيروس كورونا، شكراً حكومة دبي، وشكراً لهيئة دبي للصحة لتقديم التطعيم مجاناً دون أي مقابل».

الممثلة اللبنانية داليدا خليل، كشفت هي الأخرى عن تلقيها جرعة لقاح فيروس «كورونا» في دبي، حيث نشرت عبر حسابها على «تويتر» صورة لها وهي تتلقى اللقاح، كما تلقت الفنانة لطيفة التونسية أيضاً جرعة اللقاح في دبي.

«التطعيم أمان واطمئنان» شعار رفعته كل من الفنانة المصرية إلهام شاهين والمخرجة إيناس الدغيدي، ومعهما الإعلامية بوسي شلبي، اللواتي تلقين جرعة اللقاح في دبي، حيث علقت بوسي شلبي، على الصور بقولها: «شكراً دبي التي تجعلني أشعر دائماً أنها بيتي الثاني».

أما المغنية شذى حسون، فقد حرصت على توجيه الشكر لدبي والإمارات للجهود المبذولة من أجل توفير اللقاح، وذلك بعد أن نشرت عبر حسابها الشخصي على موقع «إنستغرام» لحظات تلقيها جرعة اللقاح، الأمر ذاته انسحب أيضاً على الفنان المصري شادي شامل، الذي وثق تلقيه اللقاح في دبي، عبر مقطع مصور نشره على حسابه في تويتر.

تجربة

الإعلامي اللبناني وسام بريدي، وزوجته التونسية ريم السعيدي، كانوا من بين الذين حطوا رحالهم في دبي، من أجل تلقي جرعات اللقاح المضاد لـ«فيروس كورونا»، حيث فضلا مشاركة تجربتهما مع متابعي حساباتهما، حيث علقت ريم السعيدي على تجربتها تلك بالقول: «حان الوقت لنا جميعاً لحماية أنفسنا والأشخاص الذين نحبهم.. اذهبوا وخذوا اللقاح».

وعلى ذات السكة سارت الإعلامية اللبنانية انابيلا هلال، والتي كانت من بين الذين انضموا إلى دائرة المشاهير ممن تلقوا جرعة اللقاح في دبي، ووثقت ذلك عبر مقطع مصور نشرته على حساباتها، وجهت من خلاله النصيحة للجميع بضرورة تلقي اللقاح.

كما وثق الإعلامي المصري باسم يوسف، لحظات خضوعه للقاح «فيروس كورونا المستجد»، عبر مقطع فيديو نشره على صفحته الرسمية على «فيسبوك»، قال فيه «أخيراً حصلت على لقاح (كوفيد19)»، مرفقاً إياه بـ«هاشتاغ» هيئة الصحة بدبي.