«مكتبة» تحتفي بفائزي «الكاتب الصغير»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت «مكتبة» في دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي عن أسماء الفائزين في الدورة الثامنة من مسابقة «الكاتب الصغير في الكتاب الكبير»، والتي جرى تنظيمها هذا العام تحت شعار «التسامح» بمشاركة طلّاب المدارس من مختلف أنحاء الدولة.

واحتفت «مكتبة» بطباعة قصص الفائزين الـ 32 في كتاب حمل عنوان «التسامح»، وهو الإصدار السادس في تاريخ المسابقة، وذلك في حفل أقامته ضمن فعاليات الدورة الثلاثين من معرض أبوظبي الدولي للكتاب.

وفي هذه المناسبة، قالت شيخة محمد المهيري، مديرة إدارة المكتبات في الدائرة: «سعداء جداً بمستوى الإبداع الذي حملته مشاركات المسابقة هذا العام، وهذا يبشّر بجيل قادم من المؤلفين المبدعين الذين سيساهمون في إثراء المشهد الثقافي الإماراتي في المستقبل.