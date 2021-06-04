«فن أبوظبي» يعرض للمرة الأولى في بريطانيا

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن «فن أبوظبي»، عن تعاونه مع «كرومويل بليس»، ليكون بذلك أول معرض فني تجاري تتعاون معه صالة العرض الجديدة في لندن، والمؤسسة الفنية القائمة على العضوية، بما يعكس المكانة المتميزة التي يمثلها فن أبوظبي، كجسر للتواصل بين الفن المعاصر والحديث في الإمارات والعالم.

ويعرض فن أبوظبي في مشاركته العالمية الأولى في «كرومويل بليس لندن»، الأعمال التكليفية التي قدّمتها وطوّرتها ثلاث فنانات إماراتيات موهوبات عام 2020، ضمن برنامج «آفاق: الفنانون الناشئون»، تحت إشراف القيّمة مايا خليل. وتُعرض هذه الأعمال الفنية، عبر خمسة معارض في الصالات 2 و3 و4 بكرومويل بليس، جنباً إلى جنب مع أعمال من صالات عرض من دولة الإمارات، هم: طبري آرت سبيس، ولوري شبيبي، والخط الثالث وجاليري إيزابيل فان دين إيندي.

يُذكر أنّ برنامج «آفاق: الفنانون الناشئون»، أقيم عام 2020، تحت إشراف القيّمة الفنية مايا خليل، وعُرض لأول مرة في منارة السعديات بأبوظبي في نوفمبر من العام نفسه. واستكشفت الأعمال التكليفية للفنانات الناشئات هند مزينة وعفراء الظاهري وعفراء السويدي، موضوع «الذاكرة»، بأساليب متنوعة. كما دعا فن أبوظبي، صالة العرض «طبري آرت سبيس» لعرض آخر أعمال الفنانة الإماراتية الناشئة ميثاء عبد الله، التي تعبّر أعمالها من خلال استخدام وسائط متعددة، عن مرحلة المراهقة، واللحظات الانتقالية في هذه السن.