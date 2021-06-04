«بيت الحكمة» بالشارقة يحتضن طلاب المعرفة

المصدر: الشارقة - البيان

رسّخ «بيت الحكمة» بالشارقة مكانته كمركز للمبدعين والمبتكرين وطلاب العلم والمعرفة، من خلال توفير منظومة خدمات وبيئة اطلاع، تجعل منه مجتمعاً معرفياً متكاملاً يقدم فرصاً فريدة للتعلم واكتساب المعارف المتنوعة.

يقع «بيت الحكمة» على مساحة 12000 قدم مربعة، وأول ما يلفت انتباه الزوار هو مشهد نصب «المخطوطة» التذكاري الذي يبلغ ارتفاعه 36 متراً، وقام بتصميمه على شكل شعلة النحات البريطاني جيري جودا، ليجسد تصوراً معاصراً للمخطوطة العربية القديمة، وتم تشييده احتفاءً باختيار منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) للشارقة عاصمة عالمية للكتاب لعام 2019.

وبما يمدّ القارئ بالكثير من الخيارات المعرفية، يوفر «بيت الحكمة» أكثر من 355 كتاباً ورقياً وإلكترونياً، في مختلف الآداب والفنون والمعارف، بما فيها كتب الأطفال، ويمكن الوصول إليها من خلال محطات الخدمة الذاتية الرقمية التفاعلية، كما يوفر «بيت الحكمة» مساحات لتعزيز المهارات الإبداعية والابتكار، ورفع الوعي الاجتماعي والثقافي والفكري، وإثراء التجربة المتكاملة للزوار.

يعتبر «بيت الحكمة» أحدث نموذج لمكتبات المستقبل في الشارقة، ويشكل منارة للعلم والمعرفة. وبهدف الاستفادة من الإضاءة الطبيعية، يتضمن تصميم مبنى حديقة ذات سقف مفتوح، بحيث يسمح التصميم لأشعة الشمس أن تضيء المبنى، ما يقلل من الاعتماد على الطاقة الصناعية للحصول على مصادر للضوء.