«الفجيرة للفنون» تشارك في ملتقى الخط العربي بالقاهرة

المصدر: الفجيرة - البيان

شاركت أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة في فعاليات ملتقى القاهرة الدولي لفن الخط العربي، الذي ينظمه صندوق التنمية الثقافية التابع لوزارة الثقافة المصرية، بالتعاون مع الجمعية المصرية العامة للخط العربي تحت شعار «علم بالقلم»، وذلك في دار الأوبرا المصرية في القاهرة.

وضم وفد أكاديمية الفجيرة للفنون أستاذي الخط العربي محمد أبو المجد وأحمد عادل، ومشاركة الطلاب: عبدالله اليماحي وآمنة الكعبي وشيخة الكياني، ومن فرع دبا محمد الحمادي، وبسمة الظنحاني وبشاير الظهوري.

وتناولت مشاركة الأكاديمية من خلال 14 لوحة فنية نفذها طلاب الأكاديمية، التي تناولت موضوعات متنوعة من الخط العربي، مع إضافة روح الفن المعاصر إليها، لاسيما من خلال استخدام الألوان في عدد من اللوحات لتضيف جمالية وبعداً مميزاً في الشكل لأنواع الخط العربي.

وقال علي عبيد الحفيتي مدير عام الأكاديمية: إن المشاركات الخارجية للأكاديمية تسهم في تقوية الروابط في مجال الفنون مع مختلف شركائها، وتساعد منتسبي الأكاديمية على الاحتكاك المباشر مع الفنانين والمبدعين العرب والأجانب، موضحاً أن استراتيجية الأكاديمية تركز على توفير الدعم بكل السبل لطلابها، وذلك تنفيذاً لرؤية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد حاكم الفجيرة، وتمثيل دولة الإمارات في المحافل الدولية في مجال الفنون الجميلة.