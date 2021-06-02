«مهرجان أبوظبي» يعرض حلقة مميزة لمحبي موسيقى آلة العود عبر منصاته الرقمية

المصدر: أبوظبي - البيان

ضمن أعمال التكليف والإنتاج الخاص، وفي دورته الثامنة عشرة، تحت شعار «المستقبل يبدأ الآن»، وبرعاية الشريك الرئيسي شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، عرض مهرجان أبوظبي 2021، حلقة جديدة من سلسلة حلقات فعاليات ملتقى العود العالمي لمحبي موسيقى آلة العود العربي عبر منصاته الرقمية، وذلك بمشاركة نخبة من المبدعين من مصر والعراق وسوريا.

وقدمت اﻟﺤﻠﻘﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، عروضاً ﻟﻜﻞ ﻣـﻦ اﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ ﺣﺎزم ﺷﺎﻫﻴﻦ، وﻣﺤﻤﺪ أﺑﻮ ذﻛﺮي ﻣﻦ ﻣﺼﺮ، وأﺣﻤﺪ ﺷمة ﻣﻦ اﻟﻌﺮاق وﻓﻄﻴﻦ ﻛﻨﻌﺎن ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺎ، إضافة إلى استعراض ﺗﻘﺮﻳـﺮ ﻋﻦ رواد اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻵﻻت اﻟﻤﻮﺳــﻴﻘﻴﺔ. كما نظم الملتقى ورﺷـﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟـﺨﺎﺻﺔ ﺑـﻔﻮزي ﻣﻨﺸﺪ ﻓﻲ اﻟﺒﺼﺮة ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق، إضافة إلى تقديم اﻟـﺪﻛﺘﻮر أﺣﻤﺪ اﻟﺤﻨﺎوي ﻧﺒﺬة ﺣﻮل اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ ﻋﺒﺮ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺮﻗﻤﻲ.

ويتابع مهرجان أبوظبي فعالياته وعروضه العالمية، حيث يقدم في 5 يونيو المقبل، الساعة 8 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، الحلقة الرابعة من سلسلة حلقات ملتقى العود العالمي.

ويمتد ملتقى العود العالمي، خلال الفترة من 25 مارس وحتى 15 يونيو، ويضم 7 حلقات بهيكلية تلفزيونية، تقدم رؤی خاصة من أكاديميين ذوي خبرة في مجال الموسيقى والفنون، مع تناولهم لتاريخ وتطور آلة العود وكيف يتم دمج الآلة في الصناعة الرقمية والمشهد الموسيقي اليوم، إضافة إلى تقديم تقارير غنية عن ستة من صانعي العود المتميزين من مختلف أنحاء العالم العربي، وذلك بمشاركة 27 فناناً من عازفي العود من 14 دولة لأداء العديد من القطع المؤلفة والمتنوعة خصيصاً لآلة العود.

جدير بالذكر، أن فعاليات مهرجان أبوظبي 2021، في دورته الثامنة عشرة تحت شعار «المستقبل يبدأ الآن» تستمر- على مدار عام كامل- حيث يدمج بين العروض التقليدية والعروض الافتراضية المعتمدة على أحدث التقنيات الرقمية، كما يتميز بمجموعة فريدة من عروض الأداء والمعارض، بمشاركة 500 فنان من أكثر من 50 بلداً، فضلاً عن 16 عرضاً عالمياً للمرة الأولى، و12 إنتاجاً جديداً للمهرجان، و8 أعمال إنتاج عالمي مشتركة، إلى جانب 4 أعمال تكليف حصري، وجولة غنائية حول العالم.