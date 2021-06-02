أكاديمية الـ«بولشوي تياتر» تستقبل نجوم الباليه من أوروبا

المصدر: دبي - البيان

تناقلت وكالات الأنباء صوراً لراقصة الباليه البريطانية ريتشيل آرمسترونغ أثناء وجودها في أكاديمية الـ«بولشوي تياتر» الروسية، حيث تتلقى تدريباتها التخصصية. ويذكر أن الـ«بولشوي تياتر» تأسس بإنشاء فرقة البولشوي عام 1776 من قبل بيتر أوروسوف وميخائيل مدوكس.

وكانت العروض في البداية تقدم في أماكن خاصة، وفي عام 1780 تحصلت الفرقة على مسرح بتروفسكي الذي أتى عليه حرق عام 1805، فابتنى في محله المسرح الحالي وهو من تخطيط المهندس المعماري جوزيف بوفي، الذي ابتنى قبل ذلك الـ«مالي تيانر»، الذي يعني «المسرح الصغير»، بينما يعني الـ«بولشوي تياتر» المسرح الكبير بالروسية.

وقد تم تدشين مسرح الـ«بولشوي» في 18 يناير 1825، وكان في البداية يقتصر على العروض الروسية، ثم وقع تطعيمه بعروض أجنبية. وأغلق في عام 2005 للترميم وتمت إعادة افتتاحه للجمهور في أكتوبر 2011. وقد بلغت كلفة عملية التجديد الشاملة من الداخل والخارج نحو 700 مليون دولار أمريكي.