نهيان بن مبارك يزور جناح «تريندز» في «أبوظبي للكتاب»

المصدر: أبوظبي - وام

زار معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، جناح مركز تريندز للبحوث والاستشارات في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2021، واطَّلع على إصدارات المركز العلمية المتنوعة من كتب وسلاسل علمية متخصصة.

جاء ذلك خلال زيارة معاليه لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب، الذي أسدل الستار على فعالياته، أمس، بعد أن شهدت أروقته العديد من الندوات والجلسات، وحفلات توقيع الكتب.

وكان في استقبال معالي الشيخ نهيان بن مبارك، الدكتور محمد عبدالله العلي الرئيس التنفيذي لـ«تريندز للبحوث والاستشارات»، وعمر النعيمي مدير عام المركز.

وتعرَّف معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، من الدكتور محمد عبدالله العلي، على طبيعة الأنشطة البحثية والعلمية والاستشارية والتدريبية لـ«تريندز»، حيث قدم نبذة تعريفية لمعاليه عن أهم برامجه البحثية، ومن بينها «برنامج التسامح والتعايش» الذي يواكب الاهتمام العالمي المتصاعد بقيم التسامح والتعايش والأُخوة الإنسانية، باعتبارها من القيم المركزية التي ترتبط بالأمن والسلم الدولي، ويركز على تحليل التحديات والمخاطر التي تهدد هذه القيم من ناحية، وكيفية التصدي لها على الصعد كافة.

وفي ختام الزيارة أهدى الدكتور محمد العلي درع «تريندز» لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وذلك تكريماً وتقديراً لجهوده الرائدة في نشر ثقافة التسامح والتعايش.

وشهد جناح تريندز للبحوث والاستشارات على مدار أيام انعقاد المعرض إقبالاً متزايداً من المسؤولين والدبلوماسيين والكُتّاب والإعلاميين والدارسين. وحظيت إصداراته باهتمام زوار المعرض. كما نظم العديد من الفعاليات الثقافية.