راشد الشرقي: الكتاب رسول الثقافة في أوساط القراء

المصدر: (الفجيرة- وام)

وجه الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام دار «راشد للنشر» بإهداء مجموعة من إصداراتها، التي تتضمن عناوين الأعمال الفائزة والمتأهلة في جائزة راشد بن حمد الشرقي للإبداع بدورتيها الأولى والثانية، خلال فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب.

وقال الشيخ راشد بن حمد الشرقي: إن الكتاب رسول الثقافة في أوساط القراء، وهو قيمة يسمو بها التداول وينحرف بها العامل الربحي، فيقصيها عن نبل المقصد الثقافي والمعرفي لصالح التداول التجاري، وهذا ما يتقاطع وفكرتنا في إنشاء دار راشد للنشر، التي كانت رؤيتنا وما زالت في إنشائها تؤكدها خطواتنا الماضية، لتوسيع دائرة التعريف بالمبدعين العرب عبر كتاب مجاني أو شبه مجاني، لأن المشروع الثقافي ما لم يحظ بدعم مباشر لمجمل آليات إنتاجه لا يمكن له أن يتمدد، ويحقق غاياته النبيلة القصوى.

من جانبه، أعرب فيصل جواد المدير التنفيذي لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام عن الشكر للشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس الهيئة، على ما قدم ويتقدم به من دعم مباشر ومستمر للمشروع الثقافي العربي.