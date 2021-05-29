مكتبات الشارقة تنظم «معرض التخصصات الأكاديمية»

المصدر: الشارقة - البيان

تنظم مكتبات الشارقة العامة، التابعة لهيئة الشارقة للكتاب، الدورة الثالثة من معرض التخصصات الأكاديمية افتراضياً، ابتداء من اليوم وحتى 3 يونيو المقبل، عبر منصة «زووم» على فترتين صباحية ومسائية، ويستهدف المعرض طلبة المرحلة الثانوية والراغبين في استكمال دراستهم الجامعية إلى جانب الأفراد الراغبين بالدراسة في دولة الإمارات، بهدف زيادة معرفتهم بالتخصصات الأكاديمية المتوفرة، والمهارات والوظائف المرتبطة بها.

ويجمع المعرض مختلف التخصّصات الأكاديمية من خلال استضافة 13 جامعة وكلية ومعهداً بالدولة، للإجابة عن تساؤلات الطلبة حول مختلف التخصصات وطبيعة العمل بها مستقبلاً، ويتضمن المعرض 12 محاضرة وورشة تمكّن الطلاب من التغلب على التحديات التي قد تواجههم لتحديد تخصصهم الجامعي، وذلك من خلال التعاون مع أصحاب الاختصاص من أكاديميين واستشاريين. ويشهد المعرض تقديم منح للطلبة الراغبين في استكمال، ويتيح فرصة التواصل مع طلاب جامعيين لمناقشة تجاربهم الشخصية في الجامعة بما يساعدهم في اجتياز التحديات والعقبات الدراسية التي من المحتمل أن تواجههم مستقبلاً.