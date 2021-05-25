مشاركة نوعية لـ«دبي الدولية للقرآن»

المصدر: أبوظبي - البيان

تشارك جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2021، مشاركة مميزة وواسعة.

قال المستشار إبراهيم محمد بوملحه مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية، رئيس اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، بأن الجائزة، وعلى الرغم من الظروف الاستثنائية التي سببتها جائحة «كورونا»، وأثرت في نشاطاتها وفعالياتها، فقد حرصت أن تشارك في هذا المعرض الهام، الذي يعتبر واحداً من أهم معارض الكتب التي تقام في العالم، وأضاف بوملحه أن جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، قد استعدت تماماً للمشاركة في هذا المعرض، من خلال إصدارتها التي تجاوزت الـ 135 إصداراً، في مجال الدراسات القرآنيّة، والدراسات المتعلّقة بالسنّة النبويّة، ودراسات السيرة النبويّة، والدراسات الفقهيّة، وسلسلة الثقافة الإسلاميّة، والتراجم والأعلام والإعجاز العلمي، كما ستقوم الجائزة بتوزيع نسخ الجائزة من مصحف صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حفظه الله، والذي تمت طباعته، وأعلن عن بدء توزيعه خلال شهر رمضان، كما قال إن الجائزة ستعرض في هذا المعرض، 14 إصداراً جديداً.