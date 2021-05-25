مؤسسة الإمارات للآداب تطلق مسابقة جديدة من «كاتب مكتوب»

المصدر: دبي - البيان

أطلقت مبادرة «كاتب مكتوب»، التابعة لمؤسسة الإمارات للآداب، بالتعاون مع غوغل، مسابقة تهدف إلى مضاعفة عدد صفحات المؤلفين على العرب على ويكيبيديا. تبدأ دورة المسابقة الأولى يوم الثلاثاء 1 يونيو المقبل، ومن المقرر استمرارها لمدة شهر من تاريخ الإطلاق. وتشجع المسابقة الجماهير على إنشاء مقالات باللغة العربية حول المؤلفين والكتّاب العرب. وتفتح المسابقة أبوابها للخبراء والمبتدئين، وتنظم المؤسسة دورة تدريبية افتراضية مجانية يوم الأحد المقبل الموافق 30 مايو الجاري، تقدم من خلالها أساسيات إنشاء صفحات المؤلفين ما يوفر فرصة المشاركة حتى لمن ليس لديهم خبرة سابقة في ويكيبيديا.

إرشادات

وتهدف المسابقة إلى مضاعفة عدد المقالات حول المؤلفين العرب بأكبر شكل ممكن، على أن ترقى المقالات إلى إرشادات ويكيبيديا. ويحصل الفائز بالمركز الأول على 500 دولار، بينما يحصل الفائز بالمركز الثاني على 400 دولار يليه الفائز بالمركز الثالث بجائزة قدرها 300 دولار.

وتنطلق الدورة الثانية من المسابقة في 1 أغسطس المقبل، مع فرصة الفوز بجوائز قيمة، إذ يحصل المحرر ذو العدد الأكبر من المقالات في الدورتين على الجائزة الكبرى وهي رحلة مدفوعة التكاليف إلى مهرجان طيران الإمارات للآداب 2022، والذي يُقام في مدينة دبي. بينما يحصل الفائزون بالمركز الأول والثاني على اشتراك في منصة «أبجد»، ويضمن لهم الوصول إلى أكثر من 30000 كتاب عربي.

وقالت أحلام بلوكي، مديرة مهرجان طيران الإمارات للآداب: «إن مبادرة كاتب مكتوب خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح لتعزيز الأدب العربي وتداوله مع جمهور أكبر».

ومنذ انطلاقتها في ديسمبر 2020، اكتسبت مبادرة «كاتب مكتوب» زخماً ملحوظاً، إذ زاد عدد صفحات المؤلفين العرب على ويكيبيديا بنسبة 100 % في الفترة بين سبتمبر 2019 وسبتمبر 2020. بينما ارتفع عدد الصفحات إلى 4800 صفحة، أي بنسبة زيادة تبلغ 320 %، في الأشهر الأربعة الأولى بعد إطلاق المسابقة.

500

والجدير بالذكر أن مؤسسة الإمارات للآداب شاركت مع أكثر من 10 مؤسسات تعليمية وشركات مختلفة كما نظمت 10 ورش عمل ودورات تدريبية افتراضية للمتطوعين.

وتتضمن دورات المسابقة فئتين: فئة لخبراء ويكيبيديا وأخرى للمبتدئين، ومن شروط التأهّل، ألّا يقل عدد الكلمات في كل مقالة عن 500 كلمة، وأن توافق إرشادات وشروط ويكيبيديا من ناحية التنظيم، إذ يجب أن تحتوي المقالة على نبذة تقديمية عن المؤلف، وأهم أعمال المؤلف، وأهم الجوائز التي حصدها المؤلف، ومعلومات عن السيرة الذاتية ومراجع ومصادر ثانوية موثوق بها.

6000

عملت مؤسسة الإمارات للآداب على قائمة تضم نحو 6000 من أسماء المؤلفين والتي يمكن للمشاركين في المسابقة إنشاء صفحات عنهم، علماً بأن المدة الزمنية لنشر المقالة على ويكيبيديا 48 ساعة من وقت حجز المقالة وذلك لتفادي التكرار. ويحكم المسابقة لجنة من الخبراء والمحررين المعتمدين والإداريين من مجتمع ويكيبيديا العربي.