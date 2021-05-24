سلطان القاسمي يوجه بـ 2.5 مليون درهم للتزود بإصدارات «الشارقة القرائي»

المصدر: الشارقة - وام

وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بتخصيص 2.5 مليون درهم لتزويد مكتبات الشارقة بأحدث إصدارات دور النشر العربية والأجنبية المشاركة في فعاليات النسخة الـ 12 من «مهرجان الشارقة القرائي للطفل».

وتجسد مبادرة صاحب السمو حاكم الشارقة رؤيته الرامية إلى إثراء المكتبات العامة في إمارة الشارقة بمحتوى جديد ونوعي مخصص للأطفال واليافعين والشباب.

وقال أحمد بن ركاض العامري رئيس هيئة الشارقة للكتاب: «تحمل مبادرة صاحب السمو حاكم الشارقة سنوياً رسائل ثابتة تجاه ضرورة دعم صناعة الكتاب، وتؤكد مكانة المكتبة في مشروع الإمارة الثقافي والتنموي المتكامل، وتشدد على أهمية تسهيل وصول القراء إلى أحدث نتاج الكتاب والناشرين العرب والأجانب».

معايير

إلى ذلك، استضاف «مهرجان الشارقة القرائي للطفل» في دورته الـ12 ضمن فعالياته الخارجية كلاً من الكاتب المصري الطيب أديب، والكاتبة الكولومبية كلوديا رويدا، في جلسة حوارية عقدت في مكتبة الصفا للفنون والتصميم بدبي، تحت عنوان «قصص تنبض بالحياة»، تناول فيها الكاتبان المعايير والتقنيات اللّازمة لبناء شخصيات ناجحة في حكايات الأطفال، تحمل قيماً إيجابية تساهم في بناء وعي الصغار.

وأقيمت في المهرجان العديد من الورشات، من أبرزها ورشة حملت عنوان «أكتب قصتي المصورة»، وورشة «الآليون»، حيث تأتي الفعالية ضمن سلسلة من الورش التفاعلية تعرف الأطفال على تقنيات الذكاء الاصطناعي والطباعة ثلاثية الأبعاد وغيرها.

«الأدب المكتبي 21»

وأعلنت مكتبات الشارقة العامة التابعة لهيئة الشارقة للكتاب، خلال المهرجان، أسماء الفائزين بجوائز النسخة الـ 21 من جائزة الشارقة للأدب المكتبي التي جاءت تحت عنوان «مكتبات المستقبل: استشراف ما بعد الرقمية».

ونال المركز الأول الباحث أسامة غريب عبد العاطي من مصر فيما فازت بالمركز الثاني الدكتورة زينب بن الطيب من الجزائر وحصد المركز الثالث مناصفة من الجزائر الدكتور بلال حجاز والدكتورة سليمة سعيدي.