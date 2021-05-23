مكتبة الصفا بدبي تستضيف جلسات نوعية في المهرجان

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، عن استضافة باقة من الجلسات الثقافية لـ«مهرجان الشارقة القرائي للطفل» في مكتبة الصفا للفنون والتصميم بدبي في الفترة من 19 حتى 29 مايو الجاري.

وأشارت إيمان الحمادي، رئيسة قسم شؤون المكتبات بالإنابة في دبي للثقافة، إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص «دبي للثقافة» الدائم على التعاون مع جميع الجهات الثقافية في دولة الإمارات العربية المتحدة ورفد الفعاليات والأحداث التي تنظمها، من خلال إتاحة مكتباتها العامة لاحتضان الورش التخصصية التي من شأنها أن تساهم في نشر المعرفة وصقل المهارات الكتابية للمواهب الشابة، مؤكدةً أن ذلك يصب في خانة دعم المواهب الإبداعية في شتى المجالات الأدبية، وخاصة أدب الطفل، وهو ما ينسجم مع محاور خريطة طريق استراتيجيتها 2020-2025.

وأضافت الحمادي: «إن مثل هذه الجلسات التثقيفية، تستهدف رفع نسبة الإنتاجية في المحتوى المعرفي المتميز في مختلف مجالات الكتابة، وخاصة أدب الأطفال واليافعين باعتبارهم أجيال المستقبل الذين يشكلون جوهر بناء مجتمع المعرفة القادر على قيادة مسيرة التنمية المستدامة في الإمارة، وهو ما يساهم في تحقيق رؤيتنا في تعزيز مكانتها مركزاً ثقافياً عالمياً، وحاضنة للمواهب، وملتقى للمبدعين».

بدورها أكدت خولة المجيني، المنسق العام لمهرجان الشارقة القرائي للطفل، أن المهرجان في دورته الجديدة وضع خطة لتوسيع أماكن فعالياته والوصول إلى جمهوره في عدد من إمارات الدولة، في خطوة تجسد رؤيته تجاه تعميم الفعل الثقافي ودعم كتاب الطفل والنهوض بمعارف وتجارب رواده من الكتّاب والفنانين والناشرين، مشيرة إلى أن المهرجان يعبّر عن رؤية الشارقة واحدة من عواصم الكتاب العالمية، ويحمل رسالتها في تبني طاقات الأطفال واليافعين وتهيئتهم للمشاركة في مسيرة الدولة التنموية وتطلعاتها المستقبلية.

وقالت المجيني: «يأتي تنظيم هذه الفعاليات نتيجة علاقات تعاون تربط هيئة الشارقة للكتاب بمختلف المؤسسات والهيئات الثقافية في الدولة، إذ تؤمن الهيئة أن العمل الثقافي والمعرفي يحقق أثراً مضاعفاً بالعمل المشترك، وأن دعم معارف وإبداعات الأجيال الجديدة مسؤولية وعمل تكاملي».