«فن أبوظبي» يستقبل جمهوره وعارضيه في نوفمبر

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، عن استعداد معرض فن أبوظبي لاستقبال جمهوره وعارضيه، بنسخته الواقعية في منارة السعديات، خلال الفترة من 18 إلى 21 نوفمبر، بعد حفل الافتتاح يوم 17 نوفمبر. وعقب نجاح النسخة الافتراضية المبتكرة من المعرض خلال العام الماضي، سيواصل فن أبوظبي 2021، تعزيز حضوره بقوّة من خلال المنصة الرقمية، عبر عدد من المبادرات الإلكترونية المقرر تدشينها.

وقال محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: «يمثل فن أبوظبي منصة للحوار الثقافي، حيث يجمع ويربط بين الفنانين ومعارض الفنون والمؤسسات المعنية بالفن والعاملين في هذا المجال لتعزيز الإبداع».

وتابع: «بينما وضعنا العام الماضي أمام العديد من التحديات التي واجهتها الصناعات الثقافية والإبداعية والفنون، فقد قدم أيضاً فرصاً جديدة للانطلاق نحو مستقبل مشرق. لقد أظهرت لنا هذه الجائحة، أن علينا التعاون والتكيف للنجاح في المضي قدماً. فلكي يزدهر أي مجتمع، يجب أن تكون الثقافة جزءاً لا يتجزأ من هويته وتطلعاته للتقدم والتطور.

تكيّف فن أبوظبي بسرعة مع التحديات التي واجهت العالم خلال الجائحة، وسيواصل مسيرته في النمو الثقافي، وتطوير سوق الفنون في الدولة بطاقة متجددة هذا العام. نحن نتطلع إلى الترحيب بالزوار والمجتمع الفني مرة أخرى، في دورة هذا العام من المعرض في نوفمبر القادم».

ترحيب بالزوار

وقال سعود عبد العزيز الحوسني وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «تعد أبوظبي من أكثر المدن أماناً للزيارة في العالم في عام 2021، ويسعدنا أن نعلن أننا سنرحب بالزوار لمعرضنا في منارة السعديات في نهاية هذا العام، مع الاستمرار في مراعاة جميع إجراءات الصحة والسلامة اللازمة. فقد أصبح فن أبوظبي علامة مهمة في الأجندة الثقافية العالمية، وإحدى المبادرات الرئيسة التي تسهم في جعل أبوظبي مدينة نشطة ثقافياً وواعية فنياً».

ويحرص معرض فن أبوظبي في كل عام، على التعاون مع فنانين لتطوير حملته البصرية والمحتوى الخاص بها. وتضم الأعمال الفنية المُختارة لحملة الدورة الثالثة عشر من المعرض، إبداعات رائعة لفنانات إماراتيات، وهنّ عائشة حاضر وروضة خليفة الكتبي وشيخة الكتبي.

والتي قمن بتصميمها لأول مرة كجزء من برنامج «آفاق: الفنانون الناشئون» عام 2019. وقد ركزت أعمال الفنانات على استكشاف فكرة التحول في البيئات المختلفة، بدءاً من البيئة البحرية والصحراوية، وصولاً إلى المدن والمساحات الحضرية المهجورة.

ومن المقرر الإعلان عن قائمة الفنانين والقيمين الفنيين المشاركين في نسخة 2021 خلال الأشهر المقبلة، كما سنوافيكم بمزيد من التفاصيل حول البرنامج العام المُقامة فعالياته في كافة أنحاء الإمارة.