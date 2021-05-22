الفيشاوي يؤجل أغنيته الجديدة «الحرية»

المصدر: (القاهرة - البيان)

أعلن الفنان أحمد الفيشاوي عن تأجيل أغنيته الجديدة «الحرية»، مراعاة للظروف الحالية التي يمر بها الوطن العربي بسبب الأحداث الأخيرة بين الفلسطينيين وإسرائيل، وحداداً على وفاة الفنان سمير غانم، الذي وافته المنية أول من أمس، عن عمر ناهز 84 عاماً، غداة تدهور حالته الصحية متأثراً بإصابته بفيروس «كورونا».

وكان الراحل قد عانى خللاً في وظائف الكلى، ونقل على إثرها لغرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات المهندسين، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة هناك. وحسب موقع اليوم السابع، كتب «الفيشاوي» عبر حسابه الشخصي على موقع «إنستغرام»: «سيتم تأجيل تراك «حرية» نظراً للظروف الحالية ووفاة الفنان سمير غانم».