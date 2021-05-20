2300 كتاب من شرطة الشارقة دعماً لمعرض «وفاء بلال»

المصدر: (الشارقة - البيان)

دعمت القيادة العامة لشرطة الشارقة معرض الفنان العراقي الأمريكي وفاء بلال، بـ2300 كتاب، تنوعت بين مختلف المعارف الفنية والثقافية والأدبية والإنسانية، ويهدف المعرض إلى تجديد المكتبات المفقودة في الجامعات والمعاهد العراقية، إزاء أحداث الحروب، وما نتج عنها من خسائر في الإرث الثقافي والمعرفي التي شهدته عدد من المكتبات العراقية، وذلك من خلال تقديم مكتبة ممتلئة بالكتب الفارغة والبيضاء ما يدل على ضياع المعارف منها.

وقال اللواء سيف الزري الشامسي، القائد العام لشرطة الشارقة، إن مشاركة القيادة في تلك المبادرة الثقافية تأتي إسهامًا منها في استعادة هذا الإرث الإنساني المفقود، وإيمانًا منها بدور الثقافة في خدمة المجتمع، وإعداد أجيال تعي دورها من خلال الكتاب، مؤكدًا أن شرطة الشارقة شريكة في تلك الجهود المجتمعية التي تسعى إلى ترسيخ القيم الثقافية والحضارية التي تعد الكتب جزءًا أساسيًا منها، لا سيما في ظل ما تبذله إمارة الشارقة بمؤسساتها ومبادراتها التي أصبحت بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، إحدى منارات الثقافة العربية والإنسانية إقليمًا وعالميًا.

من جانبها، تقدمت مروة العقروبي، مدير بيت الحكمة بالشارقة بالشكر للقيادة العامة لشرطة الشارقة على هذه المبادرة اللافتة والمتمثلة في شراء جزء كبير من الكتب التي عرضت في معرض الفنان العالمي وفاء بلال، الذي عُقد للمرة الأولى عربيًا ليعكس تلك الخسارة الثقافية التي طالت عددًا من الجامعات والمراكز الثقافية في العراق.