الفجيرة للثقافة والإعلام و«راشد للنشر» تشاركان في «أبوظبي للكتاب»

المصدر: الفجيرة - البيان

تشارك هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، ودار راشد للنشر في فعاليات الدورة الـ 30 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، والتي تنظمها دائرة الثقافة والسياحةـ أبوظبي خلال الفترة من 23 مايو الجاري وحتى 29 منه، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وتأتي هذه المشاركة بناء على توجيهات الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، وتأكيداً على أهمية حضور الهيئة ودار راشد للنشر في مثل هذه المعارض للمساهمة في نشر الثقافة وتنمية المعرفة لدى أفراد المجتمع ودعم الحراك الثقافي الفاعل، الذي تشهده الدولة لإبراز دورها في الخريطة الثقافية الإقليمية والدولية، وذلك من خلال جناح يعرض مجموعة من كتب الهيئة، التي تزيد على 20 عنواناً، من بينها كتاب سيرة حاكم، والذي يتناول الدور الريادي الذي قام به صاحب السمو حاكم الفجيرة، في تشييد المشاريع التنموية والاجتماعية والرياضية والثقافية ومشاريع البنية التحتية في الإمارة، إضافة إلى إصدارات دار راشد للنشر، والتي تتضمن المشاركات الفائزة بالمراكز الأولى، المتأهلين للقائمتين الطويلة والقصيرة لجائزة راشد بن حمد الشرقي للإبداع بدورتيها الأولى والثانية، بواقع 33 إصداراً للدورة الأولى، و32 إصداراً للدورة الثانية.