أسرار الطهي وفنونه في «الشارقة القرائي للطفل 12»

المصدر: الشارقة - البيان

يستضيف «ركن الطهي» ضمن فعاليات الدورة الـ12 من «مهرجان الشارقة القرائي للطفل» التي تنظمها هيئة الشارقة للكتاب، تحت شعار «لخيالك»، في الفترة بين 19 و29 مايو الجاري، خمسة من نخبة الطهاة العرب أصحاب المؤلفات المعروفة في فنون الطهي، ليقدموا عروضاً تفاعليةً يشاركون فيها زوّار المهرجان معارفهم وخبراتهم.

ويعرض الطهاة المشاركون من الأردن والمغرب ومصر والسودان، عبر 20 فعالية، تشكيلة من المأكولات والأطباق التي تعكس ثقافة بلدانهم وتجاربهم المتنوعة وتناسب في الوقت ذاته مختلف أذواق الجمهور.

شغف

وتحل الشيف دعد أبو جابر ضيفة على المهرجان، وهي أردنية قادها شغفها وحبها للطهي إلى احترافه وامتهانه رغم أنها درست الاقتصاد وإدارة الأعمال، فكانت والدتها مدرستها الأولى التي شجعتها وعلّمتها على أسس المطبخ الأردني، وهو ما دفعها للاشتراك في مسابقة «ستار شيف»، على قناة «فتافيت»، لتفوز في التصفيات النهائية ضمن أفضل عشرة مشتركين، وتصبح إحدى نجمات القناة المتخصصة في الطهي. ومن المغرب يستضيف المهرجان عليا القاسمي، التي تعد من أهم سفراء المطبخ المغربي في العالم، إذ شاركت في العديد من برامج الطبخ ومنها «ماستر شيف» في بولندا، ونشرت 8 كتب للطهي.

مشاركات

ويستضيف المهرجان من سوريا الشيف بادية خير الدين، مديرة الفعاليات والعمليات في «مركز الشيف الدولي في الإمارات»، وصاحبة كتاب من مطبخ بادية كوكيز وبسكويت و«مطبخ بادية للأطفال»، وهي عضو جمعية الذواقة العالمية، ومقدمة فقرات في الراديو والتلفزيون ومتخصصة في الغذاء والطهي.

وتضم قائمة ضيوف ركن الطهي غادة التلي، وهي طاهية مصرية نشأت في بيت مصري أردني، وأحبّت فنّ الطهي واختارته مهنة لها، فاشتهرت في محيط مجتمعها. ومن السودان، تشارك زهرة عبدالله مؤلفة كتاب «الطهي مع زهرة» الذي يعد مرجعاً للأكلات في المنطقة، وكشفت فيه تراثها العربي ونشأتها وسط الثقافات العالمية وكيف أثرت هذه العوامل في إبداعاتها في مجال الطهي.

ويقدم المهرجان، الذي يفتح أبوابه هذا العام للزوّار من الساعة 4 وحتى 10 مساءً طوال أيام الأسبوع، ما عدا يوم السبت من 10 صباحاً وحتى 8 مساءً، 537 فعالية ونشاطاً متخصصاً وسلسلة عروض مسرحية تجمع نخبة من ألمع النجوم العرب، بمشاركة 172 ناشراً و27 كاتباً من 15 دولة عربية وأجنبية.