ورش فنية عبر منصة التواصل في «الشارقة القرائي»

المصدر: الشارقة - البيان

يستضيف «مهرجان الشارقة القرائي للطفل»، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب، وعبر منصة التواصل الاجتماعي، سلسلة من 10 فعاليات تقنية وعلمية وفنية متخصصة تعرّف المشاركين على أهم علوم ومعارف العصر، وذلك خلال فعاليات الدورة الـ 12 من الحدث التي تنطلق تحت شعار «لخيالك» في الفترة من 19 وحتى 29 مايو الجاري في مركز إكسبو الشارقة.

وتعقد المنصة طيلة أيام الحدث ورش عمل يقودها نخبة من الخبراء والمتخصصين العرب والأجانب، حيث سيحظى الزوّار بفرصة الاستفادة من ورشة «النماذج ثلاثية الأبعاد في وسائل التواصل الاجتماعي» التي سترشدهم إلى كيفية استخدام برامج التصميم، وتقودهم نحو تصميم وابتكار شخصياتهم المفضلة.

وتنظم المنصة ورشة «مغامرات في عالم البرمجة والألعاب الإلكترونية»، التي تقدّم للحضور حزمة من المعارف الخاصة بتعلم مفاهيم البرمجة وأساسياتها من خلال تجربة تفاعلية تعرفهم على علوم الكمبيوتر والحلقات التكرارية في البرمجة والعبارات الشرطية والمتغيرات، وغيرها.

لغة العصر

ويتعلم المشاركون خلال ورشة «لغة البرمجة بايثون» مفاهيم البرمجة الأساسية مثل هياكل البيانات وأنواعها، كما ستقدم لهم معارف حول كيفية إنشاء التطبيقات وتصميم الألعاب. وتستضيف المنصة أيضاً ورشة «تطوير تطبيق الهاتف المحمول»، الهادفة إلى التعريف بعلوم إنشاء تطبيقات الهواتف المتحركة بصورة عامة.