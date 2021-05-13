مسابقات وجوائز للكتّاب الصغار في «الشارقة القرائي»

المصدر: الشارقة - البيان

يقدم «مهرجان الشارقة القرائي للطفل»، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب، مجموعة من المسابقات المعرفية والثقافية تماشياً مع رؤية المهرجان الرامية إلى النهوض بفكر ووعي الأجيال الجديدة.

وذلك خلال فعاليات الدورة الـ12 من الحدث الذي ينطلق في مركز إكسبو الشارقة، في الفترة من 19 وحتى 29 مايو الجاري تحت شعار «لخيالك».

ويقدّم المهرجان «جائزة الشارقة لكتاب الطفل»، الهادفة إلى تشجيع الكتّاب المبدعين في مجال أدب الطفل على إنتاج أعمال متميزة رفيعة المستوى تسهم في تنمية قدرات الطفل الأدبية والثقافية، وتلعب دوراً في خلق الوعي الأدبي لديه، وفي الوقت ذاته تسعى المسابقة نحو إثراء المكتبة العربية بالمضامين والأعمال الأدبية الموجهة للطفل.

ثلاثة حقول

وتضم الجائزة ثلاثة حقول هي: كتاب الطفل (باللّغة العربية) من 4 إلى 12 سنة، وكتاب اليافعين (باللّغة العربية) من 13 إلى 17 سنة، وكتاب الطفل (باللّغة الانجليزية) من 7 إلى 13 سنة، حيث رصدت اللّجنة جوائز مالية قيمتها 20 ألف درهم لكل حقل.

وحرصاً على تمكين ذوي الاحتياجات البصرية من مقدرات الثقافة ودمجهم في المجتمع إلى جانب أقرانهم، يقدم المهرجان «جائزة الشارقة لكتاب الطفل لذوي الاحتياجات البصرية»، التي تستهدف تعميق الوعي بأهمية تقديم أعمال ترتقي بفكر ومعارف هذه الفئة المهمة من المجتمع، ورصدت إدارة المهرجان جائزة قدرها 20 ألف درهم للفائزين بالجائزة.

سيحظى عشّاق اللّغة العربية وأصحاب الإبداعات في مجال الشعر بفرصة المشاركة في مسابقة «فارس الشعر» التي ينظمها المهرجان بالتعاون المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بهدف تشجيع الجيل الجديد على قراءة الشعر العربي وحفظه وتوجيههم نحو القراءة السليمة والإلقاء الجيّد.