132 فعالية في الدورة الـ 12 من «مهرجان الشارقة القرائي للطفل»

المصدر: (الشارقة - البيان)

تخصص الدورة الـ 12 من «مهرجان الشارقة القرائي للطفل» التي تنظمها هيئة الشارقة للكتاب خلال الفترة من 19 إلى 29 مايو الجاري، تحت شعار «لخيالك»، منصة إبداعية لفن «الكوميكس» تنظم خلالها 132 فعالية تتوزع بين 110 ورش و22 عرضاً ترفيهياً فنياً، تقدم فيها مهارات وتقنيات صناعة الكوميكس ورسوم المانغا اليابانية.

وتستضيف المنصة خلال المهرجان الذي يقام في مركز إكسبو الشارقة، عدداً من الكتّاب والمختصين، من لبنان، وبولندا، والمجر، وإيطاليا، وأوكرانيا، في تجربة مشوقة تتيح للأطفال فرصة التعرف إلى هذا الفن، والتدريب على مهاراته التي تدمج بين الرسم والكتابة القصصية.

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