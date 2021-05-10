4 مكرمين في «ملتقى الشارقة الثقافي» بالسودان

المصدر: الشارقة - البيان

تنظم دائرة الثقافة بالشارقة، الدورة الثالثة من ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي، برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بقاعة وزارة التعليم العالي في الخرطوم، وذلك يوم الاثنين 17 مايو الجاري.

في هذا السياق، صرح عبد الله بن محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة بالشارقة، بأن ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي الذي يهدف إلى تكريم الشخصيات العربية التي أسهمت في خدمة الثقافة العربية المعاصرة، يتوجه للسودان البلد الشقيق، حيث سيتم تكريم كل من: عيسى الحلو، نبيل غالي، الحسن محمد سعيد، والدكتور مبارك حسن الخليفة، وسيتم تنظيم ندوة ثقافية، يشارك فيها مجموعة من المفكرين والنقاد والإعلاميين، يدعى لها أهل المحتفى به، ومثقفو وأدباء بلد المحتفى بهم.

مهمة ثقافية

وأضاف العويس: الملتقى تكريم للعطاء والإبداع وتشجيع لهما وهي المهمة الثقافية التي تضطلع بها الشارقة بوصفها منارة الثقافة العربية، بفضل توجيهات واهتمام ورعاية ودعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وهو المتابع لكل ما يخص الثقافة والإبداع والمعرفة، مؤكداً حرص صاحب السمو على استمرار هذه المبادرات من أجل تمكين المثقف العربي في مجتمعه، وتعزيز حضوره في الساحة الثقافية العربية، من خلال تنفيذ وتفعيل المبادرات المتعلقة بالشأن الثقافي، حيث تم تنظيم الحفل التكريمي الأول في مدينة دمنهور في محافظة البحيرة بجمهورية مصر العربية، إذ كرم المفكر الكبير والمترجم السيد إمام، أما حفل التكريم الثاني فأقيم بتطوان وتم في أثنائه تكريم الأديبة حسناء داوود، وها هي المحطة الثالثة التي تستضيفها الخرطوم عاصمة جمهورية السودان لتكريم أربع قامات ثقافية سودانية، وتعزيزاً لدور الملتقى، فقد وجه صاحب السمو حاكم الشارقة بأن يتم تكريم (4) شخصيات في كل دورة وفي كل بلد، وذلك اعتباراً من هذه الدورة،