عبد الحليم حافظ في دبي أوبرا 13 الجاري

المصدر: دبي - البيان

يستضيف مسرح دبي أوبرا الحفل الهولوغرامي الأول للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ في 13 و14 مايو الجاري خلال احتفالات عيد الفطر السعيد. ويقام هذا العمل الفني بالتعاون ما بين مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة وشركة NDP، حيث سيتسنى لعشاق العندليب الاستمتاع بمجموعة من أشهر أغانيه خلال أمسية استثنائية لمدة 90 دقيقة من الطرب والحنين إلى الزمن الجميل.

يحتل عبد الحليم حافظ مكانة مميزة بين عمالقة الغناء العربي، إلى جانب أم كلثوم، ومحمد عبد الوهاب، ومحمد فوزي، وشادية، بفضل رصيده المتنوع من الأغاني والأفلام التي نالت إعجاب الجماهير على مدار سنين طويلة في جميع أنحاء المنطقة. وتحتفل الأمسية المرتقبة بذكرى النجم الراحل وإرثه الفني وبصمته الفريدة التي تركها في المنطقة، فيما تشكل أول تجربة لإعادة تمثيل أدائه الفريد وأغانيه الحالمة عبر تقنية الهولوغرام أمام الجمهور.

دقة عالية

وسيظهر عبد الحليم على خشبة المسرح بفضل تكنولوجيا الهولوغرام والذكاء الاصطناعي الرائدة من خلال نموذج ثلاثي الأبعاد يحاكي تفاصيل شكل الفنان وحركاته بدقة عالية من إنتاج NDP التي حرصت على مدار خمسة أشهر، على إعداد محتوى مرئي وصوتي بمستويات عالية من الجودة والنقاء بالتعاون مع أوركسترا مكونة من 28 شخصاً ستعزف الموسيقى مباشرةً.

وفي تعليقه على الحفل الهولوغرامي، قال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لـمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «نسعى دائما إلى تقديم كل ما هو جديد ومميز لسكان وزوار دبي ضمن الإجراءات الوقائية، حيث يمثل الحفل الهولوغرامي لعبد الحليم حافظ بتقنية الهولوغرام تجربة لا تفوت بالنسبة لعشاق الموسيقى العربية من مختلف الأعمار والجنسيات.

ويشكل العرض المبتكر والأول من نوعه تحية حب وتقدير إلى إحدى الأيقونات الغنائية العربية التي اكتسبت شهرة واسعة. حيث سيُقام حصرياً في دبي خلال عيد الفطر السعيد لإحياء الأغاني الرائعة والحضور المميز للعندليب الأسمر من خلال مزيج من الموسيقى الراقية وأحدث تقنيات التكنولوجيا».

خطوة جديدة

وبدوره، قال حسن حينا، المؤسس والمنتج المنفذ لشركة NDP: «يُعتبر عبد الحليم حافظ أيقونة لا تتكرر في عالم الموسيقى الكلاسيكية، ويشكل استحضار فنه من خلال تقنية الهولوغرام خطوة جديدة نحو إحياء الإرث الموسيقي العربي في مصر والمنطقة عموماً. ويتوّج الحفل الهولوغرامي سنوات من العمل المتفاني والتقدير العميق لموسيقى الفنان وإبداعه الذي تخطى حدود الزمن.

ويمكن لعشاقه من مختلف الأجيال الاستمتاع بأداء مباشر على خشبة المسرح بفضل أحدث تقنيات الضوء والصوت والهولوغرام. ويسعدنا إقامة هذا الحفل الهولوغرامي حصرياً في دبي أوبرا على مدار ليلتين خلال عيد الفطر السعيد».

وأضاف حسن حينا: تسعى حالياً NDP بالتعاون مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة إلى تقديم مجموعة من العروض الفريدة والحصرية باستخدام تكنولوجيا الهولوغرام في دبي خلال الأعوام القادمة بهدف أن تصبح دبي عاصمة الترفيه باستخدام الهولوغرام.

وتصريحاً على الحفل الهولوغرامي أعرب محمد شبانة ابن شقيق الفنان الراحل عبد الحليم حافظ عن سعادته بالمساهمة في عمل مميز هو الأول من نوعه بتقنية الهولوغرام للعندليب الأسمر الذي يحيي أجمل أعماله وأكد أنه رغم رحيله منذ ثلاثة وأربعين عاماً، إلا أنه مازال سيد الإحساس الفريد متمنياً التوفيق والنجاح للحفل الهولوغرامي الذي سيقام في دبي.