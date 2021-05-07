جائزة المتوسط الفرنسية للروائي الجزائري بوعلام صنصال

المصدر: (باريس - أ ف ب)

فاز الروائي الجزائري بوعلام صنصال عن كتابه «إبراهيم أو الحلف الخامس»، أول من أمس، بجائزة المتوسط الأدبية الفرنسية لعام 2021.

وترمي هذه الجائزة التي أطلقها المركز المتوسطي للأدب سنة 1985 في مدينة بربينيان جنوب فرنسا، إلى «التركيز على أهمية الفضاء الثقافي بين مختلف البلدان المتوسطية».

ونال بوعلام صنصال البالغ 71 عاماً، الجائزة عن فئة أفضل رواية بالفرنسية، تقديراً لكتابه عن «القوة ومكامن الضعف في الفكر الديني» والذي نشرته دار «غاليمار»، وفق اللجنة القائمة على الجوائز.

وذكّرت اللجنة بأن صنصال كان مدرّساً ورئيس شركة ثم تولى منصباً رفيعاً في الإدارات الرسمية، قبل «إقالته سنة 2003 عن مواقفه النقدية ضد السلطة القائمة خصوصاً ضد تعريب النظام التعليمي» في الجزائر.

كذلك، منحت اللجنة الإيطالي أليسيو فورجوني جائزة المتوسط عن أفضل رواية أجنبية، لأنه روى «بكثير من الشغف الممزوج بالعاطفة والفكاهة، تخبط شاب يواجه مخاوف جيله في إطار غير متوقع وحماسي داخل نابولي».

وهذه الرواية الأولى للكاتب الإيطالي الثلاثيني المقيم في لندن، وهي صدرت لدى دار «دينويل».

ونال إيف رومان جائزة المقالة الأدبية لعام 2021 عن «سيسيرون» من دار «فايار»، وحصد غابريال زيمرمان جائزة الشعر.