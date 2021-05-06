537 فعالية في «الشارقة القرائي للطفل»

المصدر: الشارقة - البيان

تحت شعار «لخيالك» تنطلق فعاليات الدورة الـ12 من «مهرجان الشارقة القرائي للطفل»، التي تنظّمها هيئة الشارقة للكتاب خلال الفترة من 19 حتى 29 مايو الجاري، في مركز إكسبو الشارقة، بمشاركة 172 ناشراً من 15 دولة عربية وأجنبية، كما يرافقهم عدد من الفنانين الذين يقدّمون للأطفال واليافعين 537 فعالية ونشاطاً متخصصاً وسلسلة عروض مسرحية تجمع نخبة من ألمع النجوم العرب.

ويستضيف الحدث الذي يفتح أبوابه هذا العام للزوّار من الساعة 4 حتى 10 مساءً، 27 كاتباً من 15 دولة يقدمون عدداً من الجلسات التي تُعقد على أرض الواقع، وأخرى افتراضية عبر تقنيات الاتصال المرئي، ويشهد تنظيم الدورة الـ 9 من «معرض الشارقة لرسوم كتب الطفل»، كما يتيح الفرصة للاطلاع على الإبداعات المصوّرة من خلال منصة القصص المصورة (الكوميكس) التي ستقدّم 132 ورشة وفعالية فنية ترفيهية يشارك فيها العديد من المختصين والفنانين العرب والأجانب.

مؤتمر صحافي

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد الأربعاء، 5 مايو الجاري، في مقرّ الهيئة بالشارقة، تحدّث فيه كلّ من أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، واللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة، ومحمد العميمي نائب الرئيس – شراكات الأعمال وخدمة العملاء في شركة اتصالات، بحضور عدد من الشخصيات الثقافية والإعلاميين من مختلف وسائل الإعلام المحلية والدولية، كما شهد المؤتمر استضافة مجموعة من الأطفال في ورشة إبداعية لصناعة الروبوتات.

وقال أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب: «يفتح المهرجان أمام الأجيال الجديدة فضاءً ومتنفساً للإبداع والتعلم واللعب، بعد فترة طويلة من تطبيق إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، ليجسّد على أرض الواقع رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، الداعية إلى الاستثمار في وعي ومعارف الأجيال الجديدة».

حدث بارز

بدوره، قال اللواء سيف الزري الشامسي، القائد العام لشرطة الشارقة: «تأتي مشاركتنا في هذا الحدث الثقافي الأبرز على صعيد الاهتمام بثقافة ووعي الأجيال الجديدة من منطلق المسؤولية التي توليها القيادة للمجتمع بأكمله، كما أنها تنسجم مع الشراكة المميزة التي تجمعنا مع هيئة الشارقة للكتاب في تنظيم فعاليات ترتقي بطاقات ومعارف الأطفال واليافعين».

وتابع القائد العام لشرطة الشارقة: «ستوفّر القيادة العامة مختلف الجهود التي ستساعد على نجاح هذه الفعالية، حيث سيكون هناك العديد من الإجراءات الداخلية والخارجية التي سنسعى من خلالها لتوفير بيئة ملائمة تمنح الزوار فرصة الاستفادة من مختلف ما يقدمه الحدث من أنشطة وفعاليات».

أجيال جديدة

من جهته، قال محمد العميمي، نائب الرئيس لشراكات الأعمال وخدمة العملاء اتصالات: «نؤمن بأهمية الاستثمار في الأجيال الجديدة، والنهوض بالكوادر الوطنية الشابة لتكون قادرة على قيادة المستقبل وتحقيق الريادة لدولة الإمارات على مختلف الصعد، تماماً مثل أهمية الاستثمار في البنى التحتية على مر السنوات الماضية والذي مكّن اتصالات من التميّز في مختلف المجالات».

بدورها قدّمت خولة المجيني، المنسق العام للمهرجان، عرضاً كشفت خلاله تفاصيل الحدث، حيث قالت في كلمتها حول اختيار شعار «لخيالك»: «يعكس اختيار الشعار رؤية الهيئة واستراتيجيتها في غرس الوعي الإيجابي في نفوس الأجيال الجديدة وإرشادهم لتبني مفردات الجمال واكتشافه في أبسط الأشياء، إذ إن هذا الشعار يخاطب الأطفال والشباب ويقول لهم من خيالكم تولد كبرى الاختراعات والابتكارات وأجمل الإبداعات، فالخيال يجعل للفنّ معنى، ويصنع مستقبلاً للعالم».