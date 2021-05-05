«عالم بانكسي» يعانق روح الإبداع والجمال في دبي

المصدر: دبي - البيان

يواصل معرض «عالم بانكسي» الذي ينظمه «مول الإمارات» بالشراكة ودعم من هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» لأول مرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبإشراف شركة «فردار» للعروض الترفيهية، تقديم تجربة غنية لعشاق الفن ومتذوقيه من جميع الأعمار، والشغوفين باستكشاف عوالم «بانكسي» أحد أشهر رسامي الغرافيتي في العالم. إذ تعنق روائع هذا الفنان العالمي في المعرض، روح الإبداع والجمال في دبي.

وتتضمن منصة هذا المعرض أكثر من 100 عمل فني من أعمال الفنان العالمي اللامع «بانكسي»، موزعة على مساحة 1500 متر مربع في مركز الفنون داخل مول الإمارات، حيث تم تجديدها بالكامل وتخصيصها لهذا الحدث الرائد.

وتتيح اللوحات الجدارية المعروضة الفرصة أمام الزوار لإعادة اكتشاف أشهر الأعمال الفنية لهذا الفنان الغامض الذي تغطي أعماله الكثير من جدران الشوارع في كبريات مدن العالم وعواصمه، ومن أبرزها «فتاة البالون» و«رامي الزهور» و«عشاق الموبايل»، إلى جانب العديد من الأعمال الأخرى.

ونظراً للنجاح الذي حققه «معرض بانكسي» في خمس من المدن الأوروبية الرئيسية، حيث استقطبت نسخ باريس وبرشلونة وبراغ وميلانو وبروكسل أكثر من 500 ألف زائر، فمن المقرر أن يستمر المعرض في دبي على مدى ثلاثة أشهر تمتد من تاريخ انطلاقه في الخامس من إبريل الماضي ليختتم عروضه في 30 يونيو المقبل، مع إمكانية تمديده لفترة إضافية.

ومنذ لحظة انعقاده حتى اليوم يواصل المعرض جذب الزوار على مدار أيام الأسبوع من الساعة 12 ظهراً حتى منتصف الليل، باستثناء شهر رمضان، وذلك بما يتناسب مع طقوس الشهر الفضيل، ومن ثم سيعود إلى ساعات العمل الطبيعية مع أول أيام عيد الفطر السعيد.

وتؤكد دبي للثقافة أن المعرض لازال غنياً بالكثير من الفعاليات والعروض التي من شأنها أن تقدم تجربة مميّزة للزوّار من مختلف الفئات والأعمار، وعلى مدار الفترة المقبلة.

ويأتي تنظيم المعرض في إطار رؤية «دبي للثقافة» الرامية إلى تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للثقافة وحاضنة للإبداع وملتقىً للمواهب، عبر تفعيل علاقات التعاون والشراكة على المستويين المحلي والدولي لتقديم تجارب ثقافية ثرية تستلهم من الأصول الثقافية للإمارة وتسهم في ترسيخ بصمتها على الخارطة الثقافية العالمية.

ولأول مرة في تاريخ هذا المعرض حول العالم، يشارك أربعة فنانين شباب من خريجي الفنون الجميلة والبصرية في عرض أعمالهم الفنية كجزء من المعرض. كما يستضيف معرضاً للصور الفوتوغرافية للفنان البلجيكي المعروف فيليب بيرنارتس الذي يعرض سلسلة من الصور الوثائقية التي تمثل أجواء الشارع والمدينة.

وتأخذ هذه السلسلة التي تُعرض لأول مرة زوار المعرض في رحلة من مدينة إلى أخرى، ليشكلوا انطباعات عن حياة المدينة في شتى أنحاء العالم. علاوةً على ذلك، وفي تجربة هي الأولى للمصور الشهير، فقد عمل فيليب بيرنارتس على مشروع تصوير فوتوغرافي مخصص لمدينة دبي، يُعرض لأول مرة خلال أيام المعرض.

ويجسد «عالم بانكسي» إدراك الهيئة لأهمية هذا النوع من المعارض ودورها في إثراء فكر الجمهور وثقافته، وتعريف المقيمين والمواطنين على حد سواء إلى فضاءات الفنّ العالمي. كما تتناغم هذه المبادرة مع أحد المحاور القطاعية لاستراتيجية «دبي للثقافة» الهادف إلى تعزيز مكانة الإمارة كوجهة مفضلة لعشاق الفنون والثقافة، ومنارة للتنوع الثقافي للمواهب الدولية، ومركز للإبداع والحوار الثقافي.

كما تأتي شراكة الهيئة مع مول الإمارات في تنظيم هذا المعرض ضمن إطار جهود «دبي للثقافة» في تحقيق أحد المحاور القطاعية لخارطة طريقها الاستراتيجية والمتمثل في جعل الثقافة في كل مكان وللجميع.