إرث سعد الله ونوس جوهر ملتقى «العويس الثقافية» 25 الجاري

المصدر: دبي - البيان

تنظم مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية يومي 25 و26 مايو الجاري، ملتقى فكرياً افتراضياً عن الكاتب المسرحي السوري الراحل سعد الله ونوس (1941 ـ 1997م)، بعنوان «الأمل ينتصر والحلم يستمر».

يشارك في الندوة نخبة شخصيات فكرية وفنية، بشهادات وبحوث ودراسات عن المسرحي الراحل الذي فاز بجائزة سلطان بن علي العويس الثقافية في حقل القصة والرواية والمسرحية الدورة الأولى (1988 ـ 1989م).

وتضم هذه النخبة: الفنانة نضال الأشقر من لبنان، الفنان أحمد الجسمي والكاتب والفنان عبدالله صالح من الإمارات، والكاتب المسرحي فرحان بلبل من سوريا، والناقد المسرحي الدكتور عز الدين المدني من تونس، والشاعر والكاتب المسرحي بول شاوول من لبنان، والناقدة الأكاديمية الدكتورة ابتهال الخطيب من الكويت، والكاتب والمخرج المسرحي عبد الإله عبد القادر من العراق، والناقد والأكاديمي الدكتور حسن يوسفي من المغرب، والكاتب المسرحي نجم الدين سمان من سوريا، والكاتبة ديما سعد الله ونوس من سوريا، ويدير الملتقى الدكتور حبيب غلوم من الإمارات والناقد المسرحي عصام أبو القاسم من السودان.

يقام الملتقى افتراضياً عبر بث حي على منصة مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، ويمكن حضور وقائع الملتقى من خلال صفحة المؤسسة على الفيسبوك، ومن ثم ستطبع جميع المشاركات في كتاب تصدره المؤسسة لاحقاً.