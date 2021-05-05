«تأثير الفن الكوميدي» جلسة ختام مجلس «الشارقة للصحافة» الرمضاني

المصدر: الشارقة - البيان

عقد نادي الشارقة للصحافة التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، أول من أمس، في مدرج خورفكان، جلسته الرمضانية الخامسة (الأخيرة) في النسخة العاشرة للمجلس، تحت عنوان «الفن الكوميدي بين الضحكة والفكرة»، بحضور الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، والدكتور خالد عمر المدفع، رئيس مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، وطارق سعيد علاي، مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وشهاب الحمادي، مدير مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، وعدد من المسؤولين وكبار الشخصيات والفنانين.وتحدث في الجلسة الفنان الإماراتي أحمد الجسمي، والفنانة المصرية شيماء سيف، وأدارها الإعلامي خالد الحمادي.

دور

وأكد أحمد الجسمي، دور الفن الكوميدي ومدى تأثيره في المجتمعات ومعالجة القضايا، وضرورة احترام عقلية المشاهد بتقديم كوميديا هادفة تحمل رسالة مجتمعية، وتعكس قيمة هذا النوع من الفنون، ولا سيما مع زيادة الوعي الجماهيري الذي يعزز مفهوم الاستمرار للأفضل بأن ما يستمر الفن الذي يرتقي للمستوى المتوافق مع توقعات الجمهور بصورة لا تتعارض مع القيم.

ولفت الجسمي إلى أن تشكيل حالة الضحك لدى المشاهد من خلال الدراما يعد أصعب من تشكيل حالة الحزن لديه، وهو ما يعكس صعوبة الفن الكوميدي، مؤكداً أن الأعمال المستوحاة من واقع المجتمعات والتي تطرح القضايا المجتمعية تكون قريبة أكثر من المشاهدين.وأوضح الفنان أحمد الجسمي أن الممثل متعدد الشخصيات الذي يمتلك القدرة على التكيف مع الأعمال الدرامية، يعكس حالة نجاح له، ولكن هذا بلا شك لا يتعارض مع حالات النجاح الكبيرة التي يحققها الفنانون المتخصصون في جانب واحد من الجوانب وعلى رأسها الفن الكوميدي.

سرعة

من جانبها، أكدت شيماء سيف، أن سرعة العصر الحالي باتت تتطلب التجديد في الفن الكوميدي وعدم تكرار الأدوار والأقوال التي قد تدفع المشاهد إلى الملل، لافتة إلى أن المشُاهد يعد مرآة الفنان التي يرى بها مدى نجاح عمله من فشله، باعتباره الموجه الأول ومُقيم الناتج الفني له، وأي فنان ناجح لا بد من أن يأخذ رأي الجمهور بعين الاهتمام ليطور من نفسه ويعزز من تقدمه الفني.

وأوضحت سيف أن التطورات التكنولوجية والميزات التي تتسم بها، فرضت واقعاً جديداً في الفن الكوميدي، إذ بات عنصر النص الدرامي الكوميدي الذي يترك أثراً ولو كان أقل من ناحية المدة الزمنية هو الأهم، وهو ما يؤكد قيمة عامل الإبداع في الأداء الفني.