محمود التهامي يطلق نداء محبة عبر أمسيات «أبوظبي الرمضانية»

المصدر: أبوظبي - البيان

ضمن أعمال التكليف الحصري والإنتاج الخاص، وفي دورته الثامنة عشرة، تحت شعار «المستقبل يبدأ الآن»، قدم مهرجان أبوظبي 2021، برعاية الشريك الرئيسي شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، ضمن أمسياته الرمضانية، شيخ المنشدين المصريين محمود التهامي، والفنانين محمد طارق ووائل الفشني، في أداء فني إنشادي موسيقي يحفل بجماليات الإنشاد الروحاني واللغة العربية تحت شعار «نداء المحبة»؛ احتفاءً بقيم التنوع والتسامح ولقاء الثقافات؛ وذلك عبر المنصات الرقمية التابعة للمهرجان.

وأدى شيخ المنشدين محمود التهامي، والفنانان محمد طارق ووائل الفشني، لمدة 90 دقيقة، 16 أغنية وابتهالاً، في «نداء المحبة» المستمد من التراث العربي والعالمي في صيغة ابتكارية معاصرة تُمثل وسيلة للمحافظة على الخصوصيات الثقافية والفنية. هذا العمل الفني هو من ضمن سلسلة فعاليات رمضان تحت شعار: «الأخوة الإنسانية: رقي وأمل».

وعلق «التهامي» قائلاً: «شرف لي التعاون مع هذا الصرح العظيم والكيان الكبير المعني بالفن والثقافة والإنسانية وبتكليف مباشر من مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون للعام الثاني على التوالي في تعاون مشترك من مصر نقدم من خلاله عملاً فنياً روحياً ووجدانياً متنوعاً».

وأضاف: «إنَّ العرض تضمن فن التواشيح القديمة، ومدرسة الارتجال، وألحاناً برؤية فنية معاصرة جمعت الحداثة في الأداء، مع الأصالة في الكلمة والشعر والتعبير، بمصاحبة نماذج شبابية مؤثرة ومتمكنة وهما المنشد محمد طارق والفنان وائل الفشني»، متوجهاً بالشكر والتحية لمهرجان أبوظبي ومؤسسه سعادة هدى إبراهيم الخميس، عما يقدمونه من فكر إنساني متجدد ووعي حضاري ودعم يوحد القيم النبيلة والثقافة والأصالة والإخاء.

وتندرج سلسلة الأمسيات الرمضانية، ضمن برنامج فعاليات مهرجان أبوظبي 2021، تحت شعار «الأخوة الإنسانية: رقي وأمل»، وتتضمن أداء رقمياً بمشاركة نخبة من كبار الفنانين والمبدعين، لأكثر من 25 أغنية وابتهالاً لأحد عشر شاعراً وكاتباً، يؤديها ثمانية منشدين ومطربين برفقة 60 موسيقياً.

ويمكن للراغبين في الاستمتاع بهذه السلسلة، أو معرفة المزيد عن العروض المختلفة لحملة «الأخوة الإنسانية: رقي وأمل»، زيارة منصات مواقع التواصل الاجتماعي، أو صفحة فعاليات رمضان التابعة للمهرجان من خلال الرابط التالي: https://abudhabifestival.ae/programme/ramadan-series/?lang=ar.