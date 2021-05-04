«براند دبي» يطلق مبادرة لدعم المطاعم والمقاهي أعضاء «بكل فخر من دبي»

المصدر: دبي - البيان

تزامناً مع شهر رمضان المبارك، أطلق «براند دبي»، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بالشراكة مع مجموعة من أشهر المطاعم والمقاهي الأعضاء في برنامج «بكل فخر من دبي»، مبادرة لتقديم 30 وصفة لأطباق رمضانية خفيفة وسريعة التحضير وكذلك وصفات تناسب عيد الفطر المبارك، وذلك تماشياً مع أهداف البرنامج الساعي لدعم أعضائه من مطاعم ومقاهٍ أطلقها رواد أعمال من دبي ثقة بما تقدمه من فرص وما تفتحه أمامهم من آفاق رحبة للنجاح، وتناغماً مع سعي براند دبي لتقديم كافة أشكال المساندة الممكنة لأعضاء «بكل فخر من دبي» من الشركات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق طموحاتهم على طريق التميز.

دعم الريادة

وتتضمن الوصفات المُقدمة ضمن هذه المبادرة، وبدعم من تطبيق «إل جروسر»؛ السوق الإلكترونية المتخصصة في الطعام والمنتجات الغذائية، مجموعة من أفضل وأشهر الأطباق التي اشتهرت بها المطاعم المشاركة والتي تحظى بشعبية كبيرة لدى روادها، إضافة إلى وصفات جديدة تقدمها للمرة الأولى، وذلك في إطار الترويج لتلك المطاعم والمقاهي والتعريف بما تقدمه من أطباق متميزة مستلهمة من مطابخ متميزة من حول العالم.

وقالت شيماء السويدي، مديرة المشاريع الإبداعية في براند دبي: «هدفنا دعم ريادة الأعمال والترويج لمشاريع صغيرة انطلقت من دبي لتحقيق ما تطمح إليه من نجاح ونمو، والتشجيع على الانخراط في مجال إطلاق المشاريع الخاصة. وهذه المبادرة ما هي إلا طريقة غير تقليدية للتعريف بمجموعة من أعضاء مبادرة «بكل فخر من دبي» ووصفاتها الخاصة التي استقطبت إعجاب الكثيرين.

وتشمل مجموعة المطاعم والمقاهي المشاركة في هذه المبادرة كلاً من: أراوند ذا بلوك، كرك هاوس، ميتس اند تريز، تو في سيمفوني، ذا هوست، بارلور بوتيك، ماييز تاكوز، سماط، سلو، هابي.

وأعربت السويدي عن تقديرها للتعاون الذي لاقته المبادرة من تطبيق «إل جروسر» من خلال إتاحة روابط للوصفات عبر منصته.

محتوى غني

من جهتها، قالت فاطمة الملا، تنفيذي مشاريع، براند دبي: «تتضمن الوصفات المقدمة أطباق مستوحاة من المطبخ الإماراتي، إضافة إلى وصفات من أشهر مطابخ العالم مثل المطبخ الفرنسي والإيطالي والمكسيكي، إضافة إلى المطبخ الآسيوي بكل تنويعاته، ما يضفي ثراء على المحتوى المقدم.

من جانبهم، أعرب رواد الأعمال أصحاب المطاعم والمقاهي المشاركين في هذه المبادرة عن كامل تقديرهم وامتنانهم إلى «براند دبي» لما يلقونه دعم ومساندة من خلال عضويتهم في «بكل فخر من دبي».