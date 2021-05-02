«المداح».. روحانية تخطف أنظار المشاهدين في رمضان

المصدر: القاهرة - مها سمير

وسط عشرات المسلسلات المتنافسة في الماراثون الرمضاني لهذا العام، خطف مسلسل «المداح» الأنظار في موسم رمضان الحالي، وحقق أبطاله حمادة هلال ونسرين طافش بأدائهما المتقن وتقمصهما المميز للشخصية، تفاعلاً لافتاً وإشادات من قبل جمهور «السوشيال ميديا» والكُتّاب.

وعلى الرغم من ازدحام الماراثون الرمضاني بأسماء كبيرة في عالم الدراما، إلا أن المسلسل خالف التوقعات وجذب شريحة واسعة من الجمهور لمتابعته، ولاقى العمل إشادة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ومحركات البحث من قبل رواد السوشيال ميديا والنقاد.

ومن ضمن أسباب نجاح العمل، وفق آراء عدد من النقاد، هي قصة العمل التي تضمنت العديد من الأحداث والقضايا بشكل مثير ومشوق، موضحين أن الجمهور كان بحاجة للروحانيات التي تضمنها العمل.

ويقدم «المداح» فكرة مختلفة عن باقي المسلسلات التي تعرض حالياً، من خلال شخصية «صابر» التي يجسدها حمادة هلال، وهو منشد ديني يرث من والده موهبة الإنشاد، ويتمتع ببصيرة تجاه بعض الأمور، وهذه البصيرة تبنى عليها أحداث المسلسل، في إطار من الروحانيات.

يشارك في العمل كل من أحمد بدير، نسرين طافش، خالد سرحان وآخرين، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج.

فريق مختلف

بخلاف القصة المشوقة للمسلسل، لعب فريق العمل دوراً كبيراً في جذب الجمهور للعمل، وعلى رأسهم الفنان حمادة هلال الذي استطاع التربع على عرش «التريند»، خلال حلقات العمل السابقة وأصبح حديث الجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، بعدما ظهر هذا العام في تقديم شكل وأداء مختلفين تماماً عما قدمه من قبل، من خلال شخصية «صابر» التي قدَّمها خلال أحداث العمل، ونجح خلالها في خلق حالة وجدانية يومية بين الشخصية والجمهور، وكانت سبباً قوياً لترشح العمل لجائزة نقاد الدراما العربية، ضمن المسلسلات المشاركة في السباق الرمضاني هذا العام.

كما أشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأداء الفنانة السورية نسرين طافش التي برعت في تقديم شخصية فتاة تدعى «رحاب» تتزوج «صابر»، وتظهر بشكل بسيط مرتدية حجاباً، وقد تصدرت نسرين في بعض مشاهدها في العمل محركات البحث المختلفة والتريند، وخصوصاً مشهد وفاة والدها في المسلسل والذي قدمته باحترافية عالية.

ورغم النجاح الذي حققه العمل لم يخل من اتهامات بنشر ثقافة السحر والشعوذة عبر أحداثه، خصوصاً بعد قيام الرقابة بحذف مشاهد خروج الجن من جسد عروس يوم زفافها، ضمن أحداث العمل، وهو ما نفته أسرة المسلسل، مؤكدة أن صابر طوال أحداث العمل لا يقوم بأعمال سحر، ولكنه يبحث عن الحقيقة من خلال ما يتمتع به من بصيرة تجاه بعض الأمور.