محمد بن زايد يهنئ الفائزين بجائزة الشيخ زايد للكتاب

المصدر: البيان الإلكتروني

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الفائزين بجائزة الشيخ زايد للكتاب، من كتّاب ومفكرين ومؤسسات ثقافية عربية وعالمية.

وكتب سموه على حسابه في تويتر: "نبارك للفائزين بجائزة الشيخ زايد للكتاب من كتاب ومفكرين ومؤسسات ثقافية عربية وعالمية، ونهنئ الفيلسوف الألماني يورجن هابرماس بالفوز بشخصية العام الثقافية.. الثقافة والإبداع لغة مشتركة عابرة للحدود تترسخ بها قيم المحبة والتسامح والحوار بين الأمم والشعوب".

وكانت جائزة الشيخ زايد للكتاب، التي تنظمها دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، تحت رعاية سموه، أعلنت اختيار الفيلسوف الألماني يورغن هابرماس «شخصية العام الثقافية» 2021 لجائزة الشيخ زايد للكتاب تقديراً لمسيرته الفكرية الحافلة التي تمتد لأكثر من نصف قرن.

وتُعد جائزة «شخصية العام الثقافية» من أهم فروع جائزة الشيخ زايد للكتاب، ويتم منحها كل عام لشخصية أو مؤسسة بارزة على المستويين العربي أو الدولي، تقديراً لإسهاماتها في إثراء الثقافة العربية إبداعاً أو فكراً.

وقد منحت الجائزة حتى الآن لأربع عشرة شخصية ومؤسسة من إحدى عشرة دولة من جميع أرجاء العالم.