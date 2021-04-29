«أبوظبي الدولي للكتاب» يحتفي بأبطال خط الدفاع الأول

المصدر: أبوظبي - عبير يونس

أكد الدكتور علي بن تميم رئيس مركز أبوظبي للغة العربية أن معرض أبوظبي الدولي للكتاب سيركز في دورته الـ 30 على دور أبطال خط الدفاع الأول، في معظم مبادرات وبرامجه، وسيوجه تحية لهم لهذا الدور الملهم والأساسي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده مركز أبوظبي للغة العربية، مساء أول من أمس، في مركز أبوظبي للشباب، للإعلان عن تفاصيل المعرض، الذي سيقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، من 23 إلى 29 مايو المقبل، بمشاركة 800 عارض محلي وعربي وأجنبي من 46 دولة حول العالم.

وخلال المؤتمر أعلن بن تميم أن ألمانيا ضيف شرف معرض أبوظبي الدولي للكتاب لدورتين متتاليتين بعد اختيارها سابقاً ضيف شرف الدورة، وأعلن عن اختيار «غوته» شخصية محورية للمعرض.

برنامج متنوع

حضر المؤتمر موزة الشامسي المديرة التنفيذية لمركز أبوظبي للغة العربية بالإنابة، وسعيد الطنيجي مدير إدارة المحتوى الإبداعي والمكتب الإعلامي لمركز أبوظبي للغة العربية.

وفي مستهله قال علي بن تميم: غيبت جائحة «كورونا» دورة العام الماضي، وكان قرار تأجيل المعرض في 2020 قراراً صعباً، وإنما ضروري في إطار الخطة الوطنية للتصدي للجائحة.

وقال د. بن تميم: صممنا دورة هذا العام بشكل هجين، ونعدكم هذا العام بتوفير برنامج متنوع، وأعلن عن اختيار موزة الشامسي مديرة لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب، وأوضح: بهذا تكون أول مديرة لمعرض كتاب في المشرق العربي.

وأضاف: نقلة نوعية في برنامج أضواء على حقوق النشر، الذي رفعنا من خلاله عدد المنح التي نخصصها إلى 300 منحة ومشاركة في فئتي الكتاب الإلكتروني والصوتي، إلى جانب الورقي المترجم، وتابع: نطلق من خلال المعرض أول منصة افتراضية لبيع حقوق النشر على مستوى المنطقة العربية.

من جهته أشار يورغن بوس رئيس معرض فرانكفورت الدولي للكتاب في كلمة متلفزة، بثت خلال المؤتمر إلى أهمية وجود ألمانيا ضيف شرف للسنة الثانية على التوالي على معرض أبوظبي، وتحدث عن الفعاليات التي من المقرر أن تقام خلال المعرض.

نموذج مبتكر

قالت موزة الشامسي مديرة معرض أبوظبي الدولي للكتاب: سيكون معرض أبوظبي الدولي للكتاب أكبر معرض دولي للكتاب، يقام منذ بداية العام الحالي، وسيقدم نموذجاً مبتكراً من المعارض الهجينة، من خلال منصة افتراضية وواقعية على مستوى المنطقة العربية.

وأوضحت: يتضمن المعرض العديد من الشراكات، التي تم إبرامها مع مؤسسات ثقافية متعددة على النطاق المحلي والعربي والدولي، في إطار هذه الشراكات سيتم تقديم أكثر من 100 جلسة ثقافية وتعليمية ومهنية. وأضافت: سيتم استضافة 260 متحدثاً بين البرنامج الواقعي والافتراضي.

وقالت الشامسي: سيتم أيضاً توسيع نطاق المستفيدين من هذه المنحة، لتشمل العارضين على النطاق الافتراضي، إضافة إلى النطاق الواقعي، وستقام اجتماعات بشكل هجين لتسهيل النقاشات في هذا المجال. وأضافت: سيتم تحميل وتوفير نصف مليون كتاب خلال المعرض الواقعي والمنصة الافتراضية، وذكرت: إن ألمانيا ضيف الشرف، وفي ذلك إضافة نوعية للمعرض، حيث إنها تملك أكبر معرض كتاب في العالم.

ضيف شرف

قالت موزة الشامسي مديرة معرض أبوظبي الدولي للكتاب: تعتبر ألمانيا أكبر سوق كتاب في العالم من حيث عدد الناشرين وعدد العناوين المنشورة وعدد الكتب المترجمة. ونوهت بأن ألمانيا ستنظم 20 فاعلية مهنية وثقافية في المعرض.

وقالت: «من سندريلا إلى سندباد كلاسيكيات عربية وألمانية» في المجمع الثقافي من أبريل الجاري وحتى سبتمبر المقبل، وسيتم عرض سلسلة أفلام ألمانية في منارة السعديات من 27 إلى 29 مايو المقبل.