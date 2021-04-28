دبي أوبرا تستضيف روائع الكوميديا الارتجالية العالمية

المصدر: دبي - البيان

عروض كوميدية عالمية، ثرية بالقيم والجماليات التي تعانق نهج دبي ورؤاها، تحتضنها «دبي أوبرا»، في الشهر المقبل، بالشراكة مع مهرجان دبي للكوميديا. إذ سيكون الجمهور على موعد مع عرضين متميّزين من الطراز الأول، حيث

سيعود جاد المالح، الكوميدي الفرنسي الشهير ذو الأصول المغربية، بعرض متميّز يومي 16 و17 مايو المقبل، بعد إنجازاته الاستثنائية في أداء عروضٍ مباعة التذاكر بالكامل في السنوات السابقة. كما يمكن للجماهير التطلّع إلى مشاهدة نجمي الكوميديا الروسيين المبدعين أليكسندر ريفا وميخائيل غالوستيان في عرضهما الجديد والمتميز في دبي أوبرا في 18 مايو.

نجم بارز

وتشكل هذه الاستضافة من قبل دبي أوبرا لجاد المالح، حدثاً مهماً، فهو ممثل وفنان كوميدي في مجال الكوميديا الارتجالية، يحظى بشعبية واسعة النطاق في فرنسا والمغرب والولايات المتحدة الأميركية. ويُعدّ أحد النجوم البارزين في البلدان الناطقة بالفرنسية، وكذلك الولايات المتحدة الأميركية.

شارك في العديد من الأفلام المتميزة، بما فيها Coco وPriceless وLa Doublure وMidnight in Paris، كما حصل على لقب «الشخص الأكثر طرافة في فرنسا»، وحاز وسام «الفارس للفنون والآداب» من وزير الثقافة الفرنسي، ووسام «الفارس الوطني من مقاطعة كيبيك» في كندا.

ويُطلق على المالح لقب «ساينفلد فرنسا»، وقد أدى الكثير من الجولات والعروض ذات الحضور الجماهيري الضخم حول العالم بيعت تذاكرها بالكامل، بما فيها جولات كوميدية في الولايات المتحدة في عامي 2015 و2018، إلى جانبه إطلاقه عام 2019 عرضه الكوميدي الخاص Huge in France من إنتاج نتفليكس.

موهبتان

أما نجما الكوميديا الروسيان المبدعان أليكساندر ريفا وميخائيل غالوستيان، فيقدمان عرضاً بعنوان«Funny and Even Funnier »، ويمتعان معه الجمهور بمجموعة من النكات المضحكة والعروض الارتجالية المتيمزة.