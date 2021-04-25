«ثقافية أبوظبي» تكشف عن أجندة «فنون الطهي في أبوظبي»

المصدر: أبوظبي - البيان

كشفت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي عن برنامج رائد للفعاليات المستوحاة من المأكولات والمشروبات على مدار العام في إطار التوسعة المبتكرة لفعاليات فنون الطهي في أبوظبي.

وتعد أجندة فنون الطهي توسعة لموسم فنون الطهي في أبوظبي، والذي كان يستمر على مدى ستة أسابيع فقط، حيث تمتد الأجندة على مدار العام، وتشمل فعاليات الضيافة والعروض الترويجية والتجارب المميزة. وتم تصميم هذه الأجندة لتؤدي دوراً استراتيجياً في تمكين مواهب الطهي المحلية والعالمية بهدف تنمية الأعمال وتعزيز الإقبال على السفر الداخلي بين السكان المحليين وتوافد السياح الدوليين على حد سواء. وتعزيزاً لجاذبية عروض الأجندة، يتم تنظيم جميع الفعاليات وسط إجراءات صحية احترازية مشددة لضمان الصحة والسلامة.

وتأتي أجندة فنون الطهي في أبوظبي بناءً على النجاح الذي حققه موسم فنون الطهي في أبوظبي أخيراً بين 1 نوفمبر و15 ديسمبر 2020، والذي انعكس من خلال إيرادات تجاوزت 7,500,000 درهم إماراتي في 850 مطعماً مشاركاً، مما دفع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي إلى تحويل الفعالية إلى أجندة تشمل كامل العام مع سلسلة من الأنشطة المبتكرة الأولى من نوعها في المنطقة خلال الربع الأول من هذا العام.

باقة مختارة

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال علي حسن الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، تحتضن نسخة عام 2021 من أجندة فنون الطهي في أبوظبي أكبر باقة من الفعاليات المختارة منذ انطلاق المهرجان، حيث تقدم وجهات مميزة في الإمارة تشكيلة فريدة من عروض الطعام العالمية والتجارب التفاعلية. وضمن جهودنا للارتقاء بمستويات قطاع الطهي في الإمارة ورسم ملامحه الواضحة وتعزيز دور الجهات المعنية بهذا القطاع في توفير المزيد من القيمة للسوق، ستسهم هذه الأجندة الشاملة في تسليط الضوء على عروض علاماتها وتعزيز النمو ضمن قطاع المأكولات والمشروبات.

وستسهم أجندة فنون الطهي في أبوظبي، كونها جزءاً من مشهد القطاع العالمي، في توفير بيئة مثالية لاستقطاب أحدث التوجهات والمواهب وتشجيع الابتكار بين الرواد المحليين ممن يحرصون على تقديم تجارب متميزة للطهي في الإمارة.

وتشمل أجندة فنون الطهي في أبوظبي فعالية طاولة الشيف، والتي انطلقت هذا العام مع برنامج نجوم طاولة الشيف لتواصل دورها في تسليط الضوء على أبرز الوجهات في المدينة والترويج للمواهب المحلية. وتضمنت الفعالية أربع مراحل تقدّمت خلالها المطاعم التي قدمت قوائم بأفضل أطباقها وأكثرها طلباً، بما في ذلك إل بي إم وهاكاسان وشانغ بالاس ومرطبان وتوري نو سو وفوكيه وبنجاب جريل وماري ماري. وستعود فعالية طاولة الشيف في نسختها الثالثة لعام 2021 مع شراكات رائدة وجديدة مع أفضل المطاعم المحلية والعالمية.

مبادرات

وتستمر أجندة فنون الطهي طيلة العام بهدف تعزيز حضور التوجهات العالمية ضمن مشهد الطهي في أبوظبي، وتضم مبادرتين أساسيتين هما سلسلة نوماد داينينج وفود فوروارد، حيث ستدعم سلسلة نوماد داينينج التعاون بين مواهب الطهي المحلية وأبرز الوجهات من خلال تقديم تجارب مخصصة في مواقع مذهلة تسلط الضوء على مزايا إمارة أبوظبي بشكل عام. ومن المقرر أن تصبح مبادرة نوادي العشاء من الفعاليات الأساسية ضمن أجندة فنون الطهي في أبوظبي لعام 2021، لا سيما مع النجاح الذي حققه محترف الشواء الشيف حاتم مطر وحصّة آل خليفة، المدونة الشهيرة في عالم المأكولات والسفر، في تنظيم فعاليات نادي العشاء نوماد في بيورا ريتريت، أول منتجع صديق للبيئة في أبوظبي، وفندق قصر الإمارات الفاخر.

في حين تتوزع محطات سلسلة فود فوروارد في المناطق الصحراوية وغابات القرم المميزة والمواقع الثقافية الفريدة في أبوظبي، بما فيها معرض 421، الوجهة الثقافية في منطقة ميناء زايد بأبوظبي. وتضم أجندة فنون الطهي أيضاً تجارب مميزة تستضيفها نخبة المواهب المحلية والعالمية مثل تجربة الطعام التفاعلية التي يقدمها الشيف فيصل الهرمودي والمطعم البلقاني 21 جرامز.

فعاليات

وتُقام فعاليات فنون الطهي في أبوظبي بالتزامن مع عروض أبوظبي لتعزز بذلك عروض موسم صيف أبوظبي، مهرجان التسوق الموسمي في الإمارة، من خلال سلسلة من الفعاليات التي تسلط الضوء على أهم الوجهات التي تحتضنها. فيما تحتفي فعالية ألفريسكو أبوظبي التي انطلقت في الربع الأخير من العام الماضي بالمشهد الغني والحيوي لوجهات المأكولات والمشروبات في الهواء الطلق. كما تستضيف الفعالية علامات عالمية وتكشف عن قوائم طعام حصرية تحمل توقيع مطاعم من فئات متوسطة وفاخرة ومنافذ طعام صغيرة، فضلاً عن عروض ترفيهية وتجارب عملاء مميزة.

وستشهد نسخة 2021 من أجندة فنون الطهي في أبوظبي عدداً أكبر من اتفاقيات التعاون وابتكارات الطهي الرائدة خلال ستة أسابيع بدءاً من شهر أكتوبر. كما تضم العديد من العروض الاحتفالية مثل تجارب الشاي الفاخر وقوائم الطعام المحددة وقوائم مستوحاة من موسم الشتاء بالتزامن مع احتفالات ليلة رأس السنة في جميع أنحاء الإمارة.