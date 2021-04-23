«دبي للمأكولات» ضوء كاشف على أطباق الإمارات

المصدر: دبي - البيان

سلّط مهرجان دبي للمأكولات الضوء على الأطباق الإماراتية التقليدية. فقد أسهم المطبخ الإماراتي بصياغة ملامح مشهد الطعام في دبي لعقود، ولا يزال من الخيارات الأساسية للتذوق، كما يحرص المقيمون والزوار على التوجه إلى المناطق التاريخية العريقة في الأسواق الشهيرة بالمدينة لاستكشاف النكهات التقليدية الرائعة أو زيارة المطاعم.

يوضح نجم التيك توك عبد العزيز (azlife.ae)، أهمية المطبخ الإماراتي في الدولة، ويقول: «يعتبر المطبخ الإماراتي جزءًا من هوية الدولة وتراثها العريق، فهو محور أساسي للمجتمعات ومناسبة تتيح للأسر والأصدقاء الاجتماع معاً في أجواء من الكرم، وخصوصاً في المناسبات والأعياد. وازدادت شهرة الأطباق الإماراتية بالتزامن مع تطور الدولة ونموها حتى وقتنا الحالي، لتكتسب مكانة مميزة لدى الأشخاص الذين يعشقون تلك الأطباق تماماً كما نحبها نحن سواء من داخل الدولة أو خارجها». والأطباق التي ينصح بها خبراء الطعام هي البلاليط واللقيمات والمجبوس والثريد.