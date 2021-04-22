«دبي المالي» وجهة مثالية للاحتفاء بالشهر الفضيل

المصدر: دبي - البيان

يزخر مركز دبي المالي العالمي، إحدى أبرز وجهات الثقافة والحياة العصرية في دبي، بمجموعة متنوعة من تجارب تناول الطعام والعروض الترويجية في أكثر من 8 مطاعم محلية وعالمية مختارة بعناية خلال أيام شهر رمضان المبارك.

ويحتفي المركز بروح التقارب والانتماء والتواصل عبر قائمة عروضه المتنوعة التي تتيح للزوار قضاء أمتع الأوقات بدءاً من المعارض الفنية والمطاعم الفريدة إلى خيارات تناول الطعام المتميزة وغيرها، ليوفر بذلك وجهة فريدة للتمتع بأمسيات رمضانية لا تنسى. وذلك في مطعم «سبارك باي كراميل» في منطقة البوابة رقم (3)، ومطعم «هوتونج» في المبنى رقم (6)، ومطعم «فوغو دي تشاو» في أبراج سنترال بارك، ومطعم «ماريا» في قرية البوابة، ومطعم «بومباي بورو» في قرية البوابة، ومطبخ «ذا جالي كيتشن» من «بومباي بورو»، ومقهى «فايب كافيه».