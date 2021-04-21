«دبي للكوميديا» ينطلق 13 مايو المقبل

المصدر: (دبي - وام)

ينطلق «مهرجان دبي للكوميديا 2021» الذي يقام بتنظيم من جدول فعاليات دبي وإنتاج كل من «براج» و«لايف نيشن» و«دي إكس بي» خلال الفترة من 13 حتى 22 مايو المقبل بمشاركة عدد من الفنانين الكوميديين العالميين.

وتقام فعاليات المهرجان في مناطق عدة بدبي لتمنح الجمهور العديد من التجارب الترفيهية والمفاجآت الجديدة لمشاركتها مع العائلة والأصدقاء والأحبة ضمن بيئة آمنة ومسلية. وتستضيف مدينة جميرا فعالية «كوميدي بيزار» التي تقدم على مدى 10 أيام مجموعة من العروض الترفيهية والموسيقية وخيارات الطعام الشهي وغيرها.

وتضم قائمة المشاركين في نسخة هذا العام من المهرجان باقة من نجوم الكوميديا العالميين أمثال جاد المالح وإيدي جريفين وماز جبراني ونمر وعدد من المواهب الروسية الشهيرة منهم أليكساندر ريفا وميخائيل جالوستيان ويفجيني تشيباتكوف.