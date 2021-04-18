5 طالبات من جامعة الشارقة يستعرضن موهبتهن في التصوير

المصدر: دبي – البيان

استعرضت 5 طالبات من كلية الفنون الجميلة والتصميم بجامعة الشارقة وهن إيمان عادل، ومهاب طليمات، وهند بن فارس، وزينة عرفة، وهيا حسنية، موهبتهن في التصوير الفوتوغرافي من خلال معرض أقيم في سيتي سنتر الزاهية بعنوان «جلابيات - عبر العدسة»، بالتعاون مع «كشخة».

وضم المعرض 25 صورة لسيدات يرتدين الأزياء الخاصة والمتميزة للشهر الكريم التقطتها خمس طالبات موهوبات، إذ أقمن جلسة التصوير في قلب الشارقة تحت إشراف البروفيسور تور سيدل، أستاذ الفنون الجميلة بجامعة الشارقة.

وفي حفل الافتتاح، تم تكريم الطلبة المشاركين بشهادات وهدايا قيمة من كشخة وسيتي سنتر الزاهية.

وأكد المدير العام لكشخة دور الدار في المسؤولية المجتمعية تجاه الدولة ودعم الطالبات وتعزيز مواهبهن والإبداع ومهارات التصوير الفوتوغرافي لهؤلاء الطالبات الشابات اللواتي نجحن في تصوير الأساليب المختلفة وعظمة أحدث مجموعة كشخة من خلال عدساتهن.

وأظهرت الطالبات من جامعة الشارقة الجوانب المختلفة للجلابيات، الزي الإماراتي الثمين والخالد. وتتنافس كل صورة على جذب الانتباه، إذ تأخذ المشاهد في رحلة غامرة عبر العصور ملفوفة في غموض وغموض شبه الجزيرة العربية. مع قلب الشارقة التاريخي كخلفية، تتوق امرأة كشخة لاستكشاف ماضيها بقدر ما هي متحمسة لمعرفة ما ينتظرها. بالنسبة لها، كل يوم جديد وكل اختيار لخزانة ملابس كشخة هو مغامرة مليئة بالبهجة.