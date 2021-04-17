أعمال يايوي كوزاما تزين حديقة نيويورك النباتية

المصدر: إعداد: فاتن صبح

طالعت حديقة نيويورك النباتية مؤخراً الزوار بعرض موسع جديد لأعمال الفنانة اليابانية يايوي كوزاما الشهيرة بنقاط البولكا المدهشة واليقطين المرقط والافتتان بالعالم الطبيعي. وبرزت اللهفة بوضوح على معرض «كوزاما: الطبيعة الكونية» في مدينة أتعبتها الجائحة فأقبلت بقوة على شراء التذاكر. وأشار موقع «كوموننيوز» إلى أن غالبية الأعمال الفنية معروضة خارجياً وهي كبيرة بما يكفي للاستمتاع بها مع الإبقاء على مبدأ الاجتماعي. ويضم المعرض عدداً في الغاليريهات والتركيبات والحدائق. وتكمّل معروضات الأزهار بعض الأعمال المنتشرة على امتداد 250 فداناً من الحديقة النباتية في حي برونكس.

وتشير كارين دوبمان، نائب رئيس المعارض ومشاركة الجمهور في الحديقة إلى أن بعض الناس يتسمرون أمام نقاط البولكا، فأعمال كوزاما تتسم بنوع من الحزن الداخلي الممزوج بسعادة خارجية. أما ميكا يوشيتاكي، القيّمة على الزوار فتشير إلى أن الطبيعة الكونية بالنسبة لكوزاما قوة حياة تدمج القوانين الأرضية والسماوية للكون من المنظورين المصغر والأكبر.

أولى الأعمال التي تطالعك في المعرض عبارة عن «يقطينة راقصة» بارتفاع 16 قدماً من البرونز المطلي، إضافةً إلى «غرفة المرايا اللامتناهية-وهم داخل القلب» التي تحتل مساحة خارجية من المعرض وتعكس المناظر المحيطة. ويلفت ضمن المعرض كذلك عمل «حديقة النرجس» المؤلفة من 1400 كريات من الستانلس ستيل المركبة داخل جسم مائي، إضافةً لعمل «صعود نقاط البولكا على الأشجار» الذي يصور أشجاراً باسقة وقد غلفت جذوعها بقماش أحمر مشرق مع نقاط بولكا بالأبيض.